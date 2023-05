Pero dar marcha atrás puede convertirse en una trampa.

La imagen sarcástica y sarcástica entregada por el líder mercenario del grupo WagnerY Prigozhin, en su canal favorito, Telegram, imagina a un perro junto al mar bebiendo una cerveza de paja. Aquí escribe el ex chef ponlo adentroy señor de la guerra y conquistador alias BajmutSegún el ideal «wagneriano» al final de la batalla, aunque en realidad la batalla no había terminado y los ucranianos avanzaban por los flancos y, según el ISW, el Instituto para el Estudio de la Guerra, «rodeando a las fuerzas de Wagner «.

la mitad del trabajo

Prigozhin sabe perfectamente que no puede presentarse victorioso frente a las fosas de miles y miles de milicianos enviados a masacrar por un puñado de escombros. Los generales ucranianos le predijeron un futuro como una rata en una trampa, que no podía ni avanzar ni retroceder: delante de él estaban las fuerzas reorganizadas de Kiev, detrás de los «hermanos cuchillo» del Ministerio de Defensa ruso. Y luego, según un análisis de Foreign Affairs, lo único que le queda es volver a su «enfermedad por África». Hizo su trabajo mejor: operaciones de seguridad (incluidas las personales) en una serie de países africanos en riesgo de terrorismo yihadista y revolución interna: desde Malí a Burkina Faso, desde Sudán a la República Centroafricana, pero también en Mozambique y Zimbabue, y si no iba armado con fusiles kalashnikovs, al menos con ordenadores y hackers para dirigir el voto en las elecciones. Siempre con una clave antieuropea y antiamericana. De hecho, Prigozhin fue lo suficientemente inescrupuloso en los últimos meses, cuando olía a una victoria fallida sobre Bakhmut, como para dirigirse a la Casa Blanca en varias ocasiones directamente, con mensajes generales, proponiendo unir fuerzas por la «seguridad y estabilidad» del continente. . Y añadiendo un inteligente guiño a las misiones humanitarias, lanzó el proyecto “Wagner Saves Africa”. Por supuesto, nada se hace por nada. Por no hablar de Prigozhin, que recibe «salarios» de los jefes de Estado y de Gobierno de África Central y el Sahel (ver Sudán) con concesiones mineras y la explotación de ricos yacimientos de oro.

próximos pasos

Foreign Affairs escribe que desde el Sahel hasta el Cuerno de África y Maputo, lo que ofrece Wagner es un verdadero «chantaje faustiano». Un trozo de alma a cambio de seguridad. «¿Wagner dando una voltereta hacia atrás en África?» De hecho, si Prigozhin hubiera desatado todo su potencial en Ucrania y ahora tuviera poco que ofrecer, no habría estado destinado a «caer en la oscuridad». Y puede transferir unidades mercenarias de Donbass a la región costera, de donde provienen muchos «personal». En palabras del columnista de Telegraph Dominic Nichols, una de las razones por las que los milicianos de Prigozhin no penetraron en Bakhmut sino que tuvieron que avanzar metro tras metro sobre los cadáveres de sus camaradas muertos, fue que «solían usar mosquetes en las ciudades». Guerra de guerrillas», el tipo de guerra que se libra en África, mientras que «en Ucrania hay que saber luchar con tanques en el campo».

Por esta razón, las fuerzas de Wagner estaban desesperadas por una cobertura efectiva en los flancos, lo que fracasó cuando su líder insistió en que se culpara al ministro de Defensa, Shoigú. El Instituto para el Estudio de la Guerra sostiene que los mercenarios ya se habían dado cuenta de que estaban en su punto máximo de actividad a finales de diciembre. «Y ahora es poco probable que continúen luchando más allá de Bakhmut en el estado degradado de fuerzas en el que se encuentran». No más operaciones ofensivas. Es hora de ponerse a la defensiva, una guerra no para mercenarios librada por agresivos combates cuerpo a cuerpo en África. La decisión estadounidense de incluir a Wagner entre las organizaciones criminales internacionales debería llevar a que Occidente regrese a África, donde Prigozhin no solo ha perseguido y promovido los intereses de Moscú (los suyos y los de Putin, ambos sensibles al oro), sino que lo ha sido. Sustituyó a la disolución de la orden que había representado hasta hace unos años por la Legión Francesa. Así, el peligro ucraniano extiende sus tentáculos desde el Mar Negro hasta el Golfo de Adén. La ambición de Prigozhin no tiene límites ni fronteras, llega incluso a América, apuntando a Haití. El escenario ucraniano resultó ser una trampa mortal, y la lucha por el Kremlin es un espejismo. La compañía de terror multinacional, «La Orquesta», como les gusta llamarse a sí mismos, está refugiada en los cuartos del «Primer Amor». África.

