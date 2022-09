Periodista de investigación de Las Vegas asesinado, político arrestado – Corriere.it

De guido olimpio

Se dedicó a investigar el asesinato del periodista de investigación Jeff German en Las Vegas. La policía arrestó a Robert Telles, 45, demócrata del condado de Clark: el reportero expuso su comportamiento ‘tóxico’ en el cargo

Antes de la búsqueda, las autoridades publicaron fotos y videos de un sospechoso. Llevaba un sombrero de ala ancha que cubría eficazmente su rostro, guantes y una camisa naranja. difícil de identificar.

Pero en el mismo video había un clip de un gran SUV rojo oscuro. Un auto muy similar estaba estacionado frente a la casa de Telles. ¿Coincidencia?

También es significativo que el asesinato cambió el escenario. En un primer momento habló de una posible reyerta entre un periodista y un particular, seguida posiblemente de un ataque con arma blanca. Casi como si se tratara de un incidente delictivo cuando los colegas de Jeff desconocían las amenazas directas. Después de eso, los investigadores ampliaron el horizonte, argumentando que no se habían descartado pistas. Una acusación que no sorprende dado el pasado del alemán de 69 años, autor de la primicia sobre rufianes, trampas e ilegalidad en la emblemática ciudad de Nevada.