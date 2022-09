Almohadas empapadas de sudor y manchas, y cómo refrescarlas eficazmente

Almohadas: ¿las refrescas eficazmente del sudor y las manchas? Los remedios son muy sencillos y completamente naturales.

Las temperaturas siguen siendo suficientes alto, aunque ya podemos considerar que la temporada estival ha terminado. Sin embargo, durante este período»problemaLas almohadas están empapadas de sudor, que nuestro cuerpo segrega mientras dormimos. Muy molesto abonadopero de fácil solución. ¿Cómo? Inmediatamente revelamos cómo Eliminación El «problema del sudor» de las almohadas para energizarlas de manera efectiva y hacerlas siempre perfumadas.

Las almohadas se refrescan de manera efectiva: aquí hay remedios naturales

Esta es una cura absoluta. eficaz Y muy verde. Averigüemos de inmediato qué es este maravilloso remedio. no hagas Existente No hay nada más bonito, después de un largo día de trabajo, que tumbarse en la cama y encontrarse inmerso en ella. Nuevo Perfume de higiene, por supuesto, pero también de Almohada. Desafortunadamente, esto no siempre sucede. En realidad los tratamientos natural Son diferentes y, por supuesto, como se mencionó anteriormente, todos son exactamente iguales. eficaz.

Primero, podemos usar bicarbonato sodio. Sabemos muy bien que es el producto de mil CalidadVersátil, puede resolver la mayoría de nuestros problemas: realmente es increíble También para almohadas. Es muy fácil de usar: es suficiente rociar Almohadilla de bicarbonato, dejar actuar unas horas y luego quitarlo Usando un cepillo o una aspiradora. El bicarbonato, entre sus miles de propiedades, es un producto popular que consigue acabar con él malo aromaterapia;

Otro producto efectivo es polvos de talco. Absorbe el aceite y el sudor y libera un aroma maravilloso. Recuerda que los polvos de talco también sobran usó Como alternativa al champú A secoDebido a su absorbencia y aroma, es capaz de Eliminación El efecto «graso» del cabello. Obviamente uso recomendado Solo en situaciones de ‘emergencia’ siempre se recomienda no abusar.

Otro producto altamente efectivo esvinagre. Ella también es famosa por sus habilidades. Servilletas sanitarias Y antiolor. Simplemente vierta un poco de vinagre en un recipiente con agua, inmersión Un paño de algodón, escúrralo bien antes Pásalo en la almohada Será suficiente para hacer seco Lo mismo ocurre con la almohada para eliminar cualquier olor desagradable. Efecto de sudor Del mismo modo, se puede utilizar jabón Marsella. El procedimiento es el mismo, solo necesitas, por supuesto, alternativa Con vinagre blanco y jabón Marsella. Y para darle a tus almohadas un maravilloso sabor refrescante, te ofrecemos una receta sencilla y rápida.

Una receta para hacer un ambientador de almohada natural

Todo lo que necesitas es agua destiladoaproximadamente medio litro, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y entre 20 y 30 puntos de aceite Necesario de su elección. Una vez combinados y cocidos los ingredientes fusión Bicarbonato de sodio, simplemente viértalo en una botella electrónica rociar almohadas; ¡Nada podría ser más simple para obtener un resultado perfecto!