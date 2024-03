Peleas y nuevo amor. ¿Quién debe atreverse y quién no?

nuevo fin de semana¿Pero cómo actúas? Los consejos útiles provienen de las estrellas. El Sol y Mercurio están en Aries. Venus y Saturno están en Piscis. Marte también entra en Piscis el sábado 23 de marzo. Júpiter en Tauro. Plutón en Capricornio. Finalmente, notamos la estrecha conjunción entre Venus y Saturno el viernes 22 de marzo. El viernes 22 y sábado 23 de marzo, la luna transita por Virgo y luego pasa a Libra el domingo 24 de marzo.

Torre LEGO para el fin de semana del 22 al 24 de marzo, previsión por cartel.

Aries

Una buena dosis de energía llega gracias al Sol en tu signo. Este fin de semana se trata de socializar. Es hora de hacer nuevas amistades, especialmente aquellos que llevan mucho tiempo solteros. Las primeras grandes novedades podrían aparecer en el trabajo.

toro

Disfruta de tus días de fin de semana sin excesos. Tenga cuidado en el trabajo y en su vida privada. Este es un momento en el que es posible que no veas las cosas con claridad. Vendrán días mejores y no tendrás que esperar mucho.

mellizos

Contraseña: atreverse. Después de semanas complicadas, este fin de semana te llegan efectos positivos. Es hora de sonreír. Las estrellas se han quitado el ceño.

cáncer

Las cosas se están poniendo interesantes. He luchado durante mucho tiempo y ahora empiezan a llegar las primeras respuestas. ¿Buscas seguridad en el trabajo? Ellos vendrán. Pero durante este fin de semana te aconsejo que te apartes y pienses un poco más en ti. Las personas que te aman necesitan tu presencia: es hora de dársela.

León

No hay escasez de energía. Sin embargo, te aconsejo que no corras ningún riesgo. La tentación de exagerar está a la vuelta de la esquina y probablemente este no sea el mejor momento para hacerlo. Vendrán tiempos mejores. Haz lo menos posible y tu fin de semana transcurrirá sin problemas.

bakr

Es mejor hablar con quienes te complican los días. Cuando eliges comunicarte, las cosas siempre salen bien. A pesar de algunas convergencias estelares recientes, este período en general va bien.

balance

No es momento de pedir la luna, aunque esté a tu lado desde el domingo. Evita el nerviosismo y relájate. Sin embargo, hacer preguntas de la manera correcta es siempre el método preferido. Y si realmente no puedes esperar, acércate respetando la etiqueta del corazón.

el Escorpion

Evita generar polémicas, ya que el silencio siempre da sus frutos y te salva del surgimiento de crisis diplomáticas, incluso con tus seres queridos. Siempre es mejor elegir una palabra dulce que una venenosa.

Sagitario

Hay mucho amor en el horizonte, o al menos nuevas amistades. Venus puede disparar su flecha. Estar listo. Las estrellas te sonríen, ¿qué decidirás hacer? Leggo te aconseja que te lances a la batalla.

Capricornio

No enardezcas las discusiones. Es mejor disfrutar de la persona de tu corazón. La paciencia y la espera siempre dan sus frutos. La gente apreciará su decisión de evitar la confrontación. En el trabajo, tarde o temprano, llegará lo que pides.

Acuario

Evite malentendidos y malentendidos. Llegan noticias positivas al trabajo. Podrás obtener grandes satisfacciones, pero ten cuidado de no privarte de momentos libres: no hagas sufrir a tu corazón. Es momento de dejarse llevar por las emociones.

Pez

Encanto y serenidad. Piscis ya no tiene excusas: si no encuentras el amor, el problema es tuyo. No culpo a las estrellas. Te abrazan. Llegada de nuevos conocidos. ¿el trabajo? Piénselo a partir del lunes 25 de marzo. Dedica tus energías a satisfacer lo que tu corazón desea.

