Kate Middleton revela dos meses después de la operación: “Tengo cáncer” – vídeo

“Después de la operación, las pruebas mostraron un tumor. El personal médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy dando los primeros pasos de este tratamiento». La princesa Kate disipó todas las dudas sobre su estado de salud al anunciar que estaba recibiendo quimioterapia. «Fue un gran shock. William y yo hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para mantener la privacidad de nuestra pequeña familia». «Como puedes imaginar, todo esto tomó tiempo. Recuperarnos de la operación y comenzar el tratamiento, pero lo más importante, tomó tiempo para explicarle todo. George, Charlotte y Louis de una manera que fuera apropiada para ellos y para asegurarles que yo estaría bien». En un vídeo de poco más de dos minutos, Kate, que agradece con cariño a todos los que le han enviado mensajes y pensamientos de solidaridad, explica que su tratamiento contra el cáncer comenzó a finales de febrero. “Estoy bien y me hago más fuerte cada día concentrándome en las cosas que me ayudarán a sanar, en mi mente, cuerpo y espíritu”, quiso tranquilizar, “tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad”. .” Tranquilidad. Además del amor, apoyo y amabilidad mostrados por muchos de ustedes”.

Cirugía abdominal y tiempo de recuperación.

Kate Middleton fue hospitalizada el pasado mes de enero para una cirugía abdominal. “En ese momento no se pensaba que mi condición fuera cancerosa”, explicó en un video del 22 de marzo. El Palacio de Kensington no reveló muchos detalles sobre la operación y se limitó a explicar que el período de recuperación será muy largo y que la rehabilitación durará unos meses. La princesa, que ha solicitado privacidad para proteger a sus hijos -el príncipe George, de 10 años, Charlotte, de 8, y Louis, de 5-, no podrá asistir a eventos públicos antes de Semana Santa. Trece días después de aquella cirugía, fue dada de alta de la clínica de Londres para regresar a Windsor y descansar. También en esta ocasión, el Palacio de Kensington emitió un breve comunicado. Entonces los problemas de salud coincidieron con los que padeció el rey Carlos III, que fue hospitalizado y operado en la misma clínica esos mismos días. A principios de febrero se anunció que al rey, de 75 años, le habían diagnosticado un cáncer, para el que ya había iniciado tratamiento. En los últimos meses han circulado rumores sobre el estado de salud de la princesa, pero la familia real no intervino oficialmente hasta el comunicado de hoy. Hace apenas unos días, a mediados de marzo, casi dos meses después de ser hospitalizada, Kate volvió a las apariciones públicas. Ella y su esposo, William, fueron vistos en Windsor Farm Store, una tienda de productos locales ubicada cerca de Adelaide Cottage en Windsor.

