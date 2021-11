Peleas, exploración y jefes en muchos videos de juegos – Nerd4.life

Beta cerrada de anillo de elden, que les dará a los afortunados que recibieron un código de Bandai Namco la oportunidad de probar el nuevo trabajo de From Software de antemano. Para pasar la espera que nos separa de la primera sesión de pruebas de red o para quienes tendrán que esperar directamente para obtener la versión completa, aquí hay un buen festín. reproduce el video Cuenta con combate, exploración e incluso algunos jefes opcionales.

Los videos fueron publicados en las últimas horas por revistas de juegos extranjeras y creadores de contenido que tuvieron la oportunidad de probar los contenidos de la beta previamente cerrada. Todos los videos duran media hora, por lo que hay mucha carne, incluida Entrenador y campos opcionales.

El primer video es claramente nuestra probada beta de Elden Ring, mientras que el segundo muestra guerrero, héroe, caballero encantado y lobo ensangrentado, esencialmente todas las clases disponibles en la versión beta, excepto el Profeta, que nos da una forma de darnos cuenta. diferencias de conducción de varias armas y hacer algunos hechizos. El resto de los videos del juego fueron filmados con Bloody Wolf, y parece ser una categoría muy popular, pero sigue siendo interesante por el contenido ofrecido y las opiniones compartidas.

Elden Ring estará disponible a partir del 25 de febrero para PS5, PS4 y Xbox Series X | S, Xbox One y PC. Si no quiere no prepararse para la versión beta, le recomendamos que lea nuestra guía sobre cómo pasar la prueba de la red Elden Ring sin morir … muchas veces.