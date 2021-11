La zona amarilla, Marche y Friuli están en el equilibrio. ¿Navidad en peligro de cierre? Que pasará, preguntas y respuestas

En las últimas semanas pandemia de enfermedad por virus corona Volvió a morder y aumentó las infecciones. ¿Deberíamos estar preocupados? ¿Está a punto de volver el riesgo de cierres? ¿Qué pasará entre ahora y Navidad? A continuación se muestra el escenario más confiable basado en la información más reciente.

1) ¿La reanudación de la infección provocará un nuevo cierre?

Para Italia, el riesgo de un nuevo bloqueo es casi inexistente. Los bloqueos locales serán posibles en las próximas semanas, hasta las zonas rojas de los países y quizás algunas ciudades, pero con el objetivo de sofocar algunos brotes de raíz. Sin embargo, los bloqueos generalizados están fuera del radar por una razón muy simple: la alta tasa de vacunación evita que las nuevas infecciones se conviertan en enfermedades graves. Si los hospitales y las operaciones de reanimación no están llenos, no es necesario cerrar. El único peligro real es la posibilidad de que surja un virus capaz de eludir la protección de la vacuna.

2) ¿Cuál es el nivel de la pandemia en Italia en comparación con el de otros países?

Hasta ayer, la tasa semanal de infecciones italianas por cada 100.000 habitantes seguía siendo de 74. Veamos en otro lugar: Austria: 654; Eslovenia: 1 076; Alemania: 248; Suiza: 208; Francia: 95; España: 32; Gran Bretaña: 342.

3) ¿Es cierto que las infecciones en Italia aumentarán hasta Navidad?

Es muy probable, pero, sin dejar de tener mucho cuidado, no tendremos la Navidad en rojo o naranja como el año pasado.

4) ¿Por qué la Navidad debería estar a salvo de posibles cierres?

La tendencia de las epidemias es volátil. Una de las cosas que ahora sabemos sobre el virus Covid-19 es que tiene fases de expansión que duran de 6 a 8 semanas seguidas de fases de regresión que duran alrededor de 4 a 6 semanas. Durante varias semanas en toda Europa ha habido una fase de recuperación violenta en algunos países con muy pocas personas vacunadas y, afortunadamente, en Italia, el país más vacunado de Europa junto con España y Portugal, es relativamente modesta.

5) ¿Por qué Friuli y Marsh corren más riesgos?

Actualmente, las situaciones más difíciles son las de Friuli y Marc donde las camas de terapia intensiva ocupan alrededor del 10%. En Trieste, en particular, hay un brote muy fuerte y ayer las infecciones fueron de 503 por cada 100.000 habitantes. Incluso Bolzano, con 285 infecciones por cada 100.000 habitantes, tiene un problema. Para un término de comparación, la provincia de Roma se encuentra a una altitud de 84. En cualquier caso, Friuli y Marche corren el mayor riesgo de pasar a la zona amarilla, lo que en la práctica significa que será necesario usar una máscara incluso al aire libre. aire y que no se podrá comer en mesa. El restaurante es para más de 4 personas. Si cree que Austria impide que las personas no vacunadas vayan a restaurantes incluso al aire libre, tenemos una idea de la gravedad de la epidemia.

6) ¿Cuál es el nivel de lesiones en Navidad?

Según los estadísticos, es razonable asumir el nivel de nuevos casos por día entre 15 y 20.000 en la segunda quincena de diciembre. En los últimos días, los nuevos casos diarios registrados en Italia han fluctuado internamente en 7.000 (en promedio). La tasa de crecimiento de la infección sugiere que podría duplicarse a mediados de diciembre.

7) Con 15.000 infecciones al día, ¿resisten los hospitales?

Sí, siempre es difícil hacer predicciones. Pero en Gran Bretaña, donde las terceras dosis han superado en gran medida la cuota de 10 millones frente a 2,5 millones en Italia, de las 100 infecciones, hay un promedio del 1% de hospitalizaciones y el 0,4% de muertes. En Italia, es probable que los datos promedio para casos graves sean más altos porque tenemos una población más grande que los ingleses. Pero incluso suponiendo que se duplique el promedio de casos graves en comparación con el Reino Unido (y, por lo tanto, un 2% de hospitalizaciones y un 0,8% de casos mortales), 20.000 infecciones diarias se traducirían en 400 hospitalizaciones diarias y 160 muertes. Datos pesados, pero ciertamente lejos del pico de alrededor de 1,000 muertes por día que causó los cierres.

8) ¿Es cierto que los niños son ahora los principales portadores del virus?

Desafortunadamente. Todos los últimos estudios, alemanes de ayer, indican que en este momento -gracias a las vacunaciones masivas- el virus se está propagando especialmente entre los jóvenes y entre los niños que, afortunadamente, no les causan ningún daño salvo en casos muy raros. Hay que decir que la situación cambiará a partir de mediados de diciembre cuando, muy probablemente, también sea posible vacunar a los niños mayores de 5 años. Pero mientras tanto, quienes traen niños deben tener mucho cuidado, especialmente si son mayores, incluso si han sido vacunados.

9) ¿La mejor forma de protegerse?

No hay necesidad de evitarlo: una vacuna es la mejor arma. Fue la vacuna que marcó la diferencia el año pasado. El 10 de diciembre de 2020 se registraron 32 mil heridos y 384 muertos en Italia, ayer 7900 heridos y 60 muertos. Por esta razón, la tercera dosis debe tomarse absolutamente seis meses después de la segunda. Además, la máscara siempre debe usarse en interiores, tal vez Ffp2 que, especialmente si usa el transporte público, protege mejor y se evitan por completo las reuniones de cualquier tipo.

10) ¿Por qué no baja la guardia?

El riesgo de SARS-CoV-2 no ha disminuido. Ayer en Israel, el país que mejor ha manejado la epidemia en el mundo, se realizó un ejercicio en todos los hospitales para enfrentar la posibilidad de la llegada de una alternativa insensible a los efectos de la vacuna. La variante actual de Covid-19, Delta, es capaz de infectar 7 veces más que la protección de la vacuna original y «revolucionaria» para aproximadamente el 20% de los vacunadores. En resumen, el peligro sigue presente y no debe subestimarse.

