Pavard, de admirador de Lilian Thuram a compañero de su hijo Marcus

La historia del bromista defensivo que conquistó a Simon Inzaghi, que de niño corría 200 km cuatro veces por semana para entrenar con el Lille.

una vida pasada Para seguir la leyenda de Lilian Thuram Y -pronto- le será más fácil invitarlo a cenar para revelarle algún secreto. benjamin pavard Fue uno de los fanáticos más fervientes del legendario defensor que hemos visto con las camisetas de Parma y Juventus, y ahora está listo para convertirse en el compañero de equipo de su hijo Marcos en el Inter, como si este título marcara la continuación de una carrera aún completa. balanceo.

empezar en Gaumont La historia de un niño pequeño que, según cuentan quienes lo miraban fijamente en ese momento, “era muy tímido en la vida cotidiana pero Cambió nada más pisar el campoEl aspecto de un verdadero jugador y la capacidad de asumir la responsabilidad, pero eso fue todo. sólo un niño. Solo para dar algunas indicaciones, Jeumont es un pequeño pueblo con una población de unos diez mil habitantes. Provincia del norte de Francia superiorcantón Mauberge (capital con una población de unos treinta mil habitantes) pero sobre todo a pocos kilómetros de frontera con Bélgica. Para ser claros, Bruselas está a solo unos sesenta kilómetros de distancia.

El único hijo, Benjamín, heredó el amor por el fútbol de su padre. Centrocampista estadounidense Mauberg En los años ochenta en la tercera banda. En virtud de recibir como regalo camisas de pelota En lugar de autos y soldaditos, el pequeño Pavard, a la edad de seis años, comenzó a jugar En los equipos juveniles estadounidenses Jeumontel club de su ciudad natal, donde ya había jugado antes jugador de ataque en el campo por siete. Flaco de seis a nueve años, luego, de repente, fuerte y listo para una aventura más significativa. En 2006, su padre lo acogió para mantenerlo. Dos experienciasuno con noche y uno con lente. Ambos son positivos. Se trataba de elegir entre dos equipos que solían tirar jugadores jóvenes a través de su equipo. Centros de formación. La familia Pavard eligió Lille.

Aquí debemos volver a las referencias geográficas. Jeumont de Lille cien kilómetros. Sin embargo, nadie en la casa Pavard tenía miedo. El padre -que no se hizo rico con el fútbol- era él Comercio En un hospital Maubergdonde estaba la madre en su lugar secretario. Era una cuestión de organización: había que hacerlo Los turnos coinciden Entonces, cuatro veces a la semana, Benjamin puede ir a Lille para entrenar y jugar. con cualquier condición de tiempo. Si, porque mientras tanto el muchachito el estaba mejorando Realmente con un balón en los pies y mientras tanto también le iba muy bien en la escuela, al principio Colegio Lavoisiere entonces a Escuela secundaria Jean Perrin y lampesart. Más tarde traerá el llamado «poste ornamental»una especie de internado dirigido por un club, ubicado en Levina pocos kilómetros de Lille, hasta que te apuntes En el Instituto Superior de Educación Física, y luego abandonó una vez que se convirtió en futbolista profesional, pero no definitivamente, «porque un día alguien me preguntará por qué no me titulo». En tanto, en 2011 ya era jugador de interés nacional porque participó en la selección distrital Norte-Paso de Calais En el Copa Nacional Sub-15 disputado en claire fontaineel equivalente federal de nuestro Centro de Arte Coverciano.

Profesional, inevitablemente profesional. Siempre mejor por ejemplomás decidido que nuncaO como defensa en la cantera del Lille, el 31 de enero de 2015, incluso antes de cumplir los diecinueve años, Propietario publicado En el primer equipo por el entrenador Renée Girard lejos contra el Nantes. Benjamín lo tomó tarjeta amarilla El partido terminó 1-1, pero su actuación (como defensa central) fue destacada. Afirmativamente De todos los periódicos franceses. A partir de ese día fue internado de forma permanente. En el primer grupo del equipo. y del 15 de marzo en adelante Promoción de propietario permanente Tras una lesión en el central marco basa. Pavard se distinguió no solo por su autoridad en el campo, ciertamente inusual para sus diecinueve años, sino también por su autoridad. grandes rizos que rodeaba su rostro y que le valió el apodo «Jeff Tucci»del nombre del héroe de la comedia francesa «Les Tuches», interpretada por el actor Jean-Paul Rove.

El año siguiente fue el año que vio otro salto en la calidad. Benjamín lo puso de titular porque Elbasa seguía lesionado, pero una vez que Montenegro volvió a estar disponible, Nuevo entrenador Frédéric Antonetti Decidió que prefería confiar en la experiencia y relanzar Basa con el argentino Renato Civili. El 30 de agosto de 2016, Pavard, de 20 años, firmó un contrato de cuatro años con el VfB Stuttgart. costo de operacion Cinco millonesque es el número que ingresó en ese momento Entre las diez compras más caras En la historia del club alemán en el que jugó Segunda BundesligaLiga de segunda división de Alemania. pocos días para superarConfiado por el entrenador Tayfun Korkut, una temporada de regreso a la Bundesliga. Pavard siempre está en el once inicial, casi siempre como defensa central. Primer gol en la Bundesliga el 29 de octubre de 2017 ante el Friburgo.

Mientras tanto, aquí también Nacional. Fue llamado por Didier Deschamps el 2 de noviembre de 2017 e hizo su debut ocho días después contra Gales. Desde entonces, Pavard no salió Procedente del grupo de la selección francesa, jugó como titular y ganó la copa del mundo año 2018 en Rusia, fue titular hasta el primer partido en copa del mundo 2022 contra Australia, cuando fue culpado de un grave error defensivo (jugando de lateral derecho) y fue suspendido (temporalmente) por su entrenador.

Mientras tanto, Stuttgart se enfrentaba Destino cruel En la temporada 2018-19, que empezó con Korkut en el banquillo y continuó con Marco Winzierl Después de siete derrotas consecutivas. El nuevo entrenador estaba a punto de actuar medio milagroacceso al partido de rescate contra lUnión Berlíntercer lugar en la Zweite Bundesliga, Perdió el partido Solo por la regla de los goles fuera de casa, ahora está abolida. Sin embargo, el 9 de enero de 2019 ya se ha hecho oficial. jugador del Bayern de Múnichpor importe de 35 millones de euros (la cláusula de penalización), con el acuerdo de permanencia en el Stuttgart hasta final de temporada.

El Bayern es historia reciente. debutar en Supercopa de Alemania Perdió ante el Borussia Dortmund, jugó toda la temporada 2019-2020 como titular, giró levemente Todos los roles defensivos por las lesiones de sus compañeros. Está reparado desde noviembre. Abajo en el ala derecha Permanece allí, excepto durante un ataque de lesiones. Bayern gana sin Liga de Campeones Y se convierte en el jugador francés más joven en ganar la Copa Big Ears y el Campeonato del Mundo. Luego ganó uno supercopa de europa, a mundial de clubes2022 Bundesliga bajo la dirección de Nagelsmann y 2023 bajo la dirección de Tuchel que tomó el relevo de su colega, hasta Gran deseo de salir de Mónaco que lo atacó este verano.

En el mundo de los sentimientos uno profunda amistad Ella lo asocia con Olivier Giroud, quien se lo llevó hace un tiempo para decirlo. Yo soñé para jugar en el Milán. Las cosas van de otra manera y Jiro está al final. Será su oponente directo. En el derbi, probablemente también habrá que marcarlo. Entre las historias de amor, las historias mediáticas más conectadas de febrero de 2018 a febrero de 2019 lo vincularon con Rachel Legrain-TrapaniMiss Francia en 2007. Actualmente Gossip Records lo define como «Bachelor». Mientras tanto, encontró un equipo y el resto aparecerá.