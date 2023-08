Así lo sintieron los ganadores del Premio Nobel de Física 2022 tras experimentos con correlación cuántica entre fotones.

parece, El universo no es localmente real.. Así lo revelaron los ganadores del Premio Nobel de Física 2022 Alan Aspect, John F. Clauser y Anton Zellinger. Pero, ¿qué significa «localmente real»? Decimos «real» cuando las cosas tienen propiedades que son independientes de la observación: por ejemplo, una manzana puede ser roja incluso cuando nadie la está mirando. Mientras que ‘local’ significa que las cosas solo pueden verse afectadas por su entorno y, en particular, ningún efecto puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Lo que se descubrió fue que el universo no podía ser real y local al mismo tiempo.

Una paradoja obvia en la mecánica cuántica

Un famoso experimento mental publicado en 1935, la llamada paradoja de Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen (paradoja EPR), pretendía ilustrar el supuesto absurdo de la mecánica cuántica. Su objetivo era mostrar cómo una teoría puede, bajo ciertas circunstancias, producir resultados irracionales.

Una versión moderna y simplificada de EPR funciona de la siguiente manera: tenemos pares de partículas expulsadas en diferentes direcciones desde la misma fuente y que llegan a dos observadores, Alice y Bob, en extremos opuestos del sistema solar. La mecánica cuántica dicta que es imposible conocer el más pequeño envuelve, que es una propiedad cuantitativa de cada partícula, antes de la medición. Una vez que Alice midió una de sus partículas, descubrió que era envuelve resulta más alto o bajo. Sus resultados son aleatorios, pero una vez que toma la medida, sabe instantáneamente lo que Bob debe tener. envuelvepor ejemplo, bajo. Sin embargo, es envuelve de la última partícula es indeterminada antes de que se mida envuelve Por otro lado.

Si las partículas de Alice no tienen uno envuelve Antes de la medición, ¿cómo saben las partículas bob, al otro lado del sistema solar, que se ha realizado la medición y sus resultados? A pesar de los miles de millones de kilómetros que separan las partículas dobles, la mecánica cuántica predice que las partículas de Alice están conectadas de alguna manera con las partículas de Bob (un fenómeno conocido como enredo Cuántico).

Los tres científicos premiados han demostrado que es posible estudiar partículas en un estado enredo. Según la mecánica cuántica, la naturaleza no es localmente real: las partículas pueden tener propiedades que no están determinadas antes de la medición, como rotación o bajo, y se afectan entre sí al instante, independientemente de la distancia. Sin embargo, esto no viola los resultados de la teoría de la relatividad especial, ya que los resultados de las mediciones son aleatorios y por lo tanto sonenredo No se pueden usar para comunicarse más rápido que la velocidad de la luz en el vacío.

L’enredo Es particularmente importante para alimentar computadoras cuánticas. La comprensión de este fenómeno se debe principalmente al gran trabajo realizado por Bell y los respectivos premios Nobel.

