Partidos de los Azzurri en la Eurocopa 2024, calendario y novedades de hoy, en directo

¿La primera aparición contra Albania, la más clásica entre las “trampas”? Gimsetti y Silvinho: “Todo es posible”

(Carlos Passerini, al Dortmund) Nosotros estamos en el noveno lugar, ellos en el 66, pero lo que importa es el ranking FIFA, así que es mejor olvidarnos rápidamente de esos 57 puestos que nos separan técnicamente, porque. Albania, a la que nos enfrentaremos esta noche en Dortmund en nuestra primera aparición en Europa, representa las trampas más clásicas.

Con otro obstáculo, la situación medioambiental, que nos pondrá en gran desventaja: 20.000 de nuestros aficionados, frente a 40.000, es decir, el doble, llegan de toda Alemania, pero sobre todo de la región del Ruhr. Desde los años 1990 se ha creado una comunidad muy grande. No se pudo encontrar una entrada para el partido. Las Águilas lo creen así y confían en el entusiasmo del apoyo popular, pero también en el conocimiento de su capacidad para competir: en la fase de clasificación su grupo ganó, superando a la República Checa y a la Polonia dirigida por Lewandowski.

Respetan a Italia, no temen. “Para nosotros no es crucial, para ellos”, explica el técnico Sylvinho. El brasileño, que jugó como futbolista en el FC Barcelona con Pep Guardiola, y como entrenador fue asistente de Roberto Mancini en el Inter entre 2014 y 2016. Sonrió en una entrevista concedida al Corriere estos últimos días y luego explicó el modelo de investigación: “Afortunadamente Mancio ya no está”. Para los jugadores albaneses en todo el mundo: Gracias a los ojeadores, también encontraron jugadores reclutables en Corea, Turquía y Dinamarca. «pero Spalletti también es un gran entrenador. No creo que haya una gran distancia entre esta Italia y la que ganó en 2021 – añade Silvinho, una persona que nunca pierde la sonrisa -. Para nosotros es un gran honor estar aquí. Estamos en un grupo muy difícil y entendemos la grandeza del torneo y la dificultad del rival. Italia no juega para superar el grupo, sino para ganar la Eurocopa. Toda la presión está sobre ellos. Como ex internacional brasileño, sé lo que eso significa. «Será difícil para nosotros, pero es un partido de fútbol y en 90 minutos puede pasar cualquier cosa».

Nueve «italianos», ocho jugaron la pasada temporada en la Serie A y uno, el tercer portero Castrati, en la Serie B con el Cittadella. Aslani del Inter y Ramadani del Lecce son los líderes dinámicos del mediocampo, mientras que en defensa, el poderoso Gemseti cuidará de Scamaka, su compañero en el Atalanta. “Lo conozco bien, entrenamos juntos todos los días durante un año, pero no hablamos de este partido, celebramos juntos la Europa League. Pero lo que importa es Italia y Albania, no Gemseti-Skamaka”. El tapón interrumpe a Gasperini, que habla (bien) seis idiomas. En ataque destaca el talentoso Broga, de 22 años, del Chelsea, un clásico delantero grande y alto que también está en la portería del Milán. Juega solo y debe permanecer vigilado, incluso si se está recuperando de una grave lesión del ligamento cruzado de la rodilla, que sufrió la temporada pasada mientras estaba cedido en el Fulham.

“Pero quien lo acepta consigue un trato”, garantiza Gianni De Biasi, entrenador de Albania de 2011 a 2017, Esta noche en las gradas del Westfalenstadion, un invitado de la Asociación de Fútbol de Tirana. Todavía hay mito: Llevó al equipo a la fase final de un gran torneo por primera vez, en la Eurocopa de 2016, lo que constituye un logro histórico que los albaneses no han olvidado. “Todavía estoy orgulloso de haber iniciado esta larga ascensión. Dejé allí un pedazo de mi corazón – sonríe el italiano de 67 años, último entrenador de Azerbaiyán hasta 2023 -. Albania cambió mi vida De hecho, espero que ambos se clasifiquen, aunque sé lo difícil que es. Blues, cuidado”.