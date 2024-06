McLaren Artura Spyder pruebas, datos técnicos, opiniones y dimensiones 3.0 V6 Turbo

Motor completamente nuevo

Tiene un nombre extraño (que combina las palabras «arte» y «futuro») y una mecánica completamente nueva. McLaren Artura Que también llega tres años después del lanzamiento en una forma diferente. Arañas Con un techo rígido que se puede plegar en sólo 11 segundos (incluso en marcha, hasta 50 km/h) y diversas innovaciones técnicas para ambas carrocerías. la primera Superdeportivo híbrido Una serie de McLaren (que en los últimos años ha experimentado con la electrificación en algunas ediciones limitadas como el P1 y el Speedtail Hypercars) ha dicho adiós al motor V8 en favor de un V6 3.0 Con 605 CV y ​​585 Nm de par, presenta un ángulo de alabeo muy amplio (120 grados) y un específico “Caliente VO con las turbinas colocadas en el centro de la “V” para acortar al máximo los conductos de admisión y escape y reducir así el turbo lag.

No es que el retraso en la respuesta de la turbina sea motivo de preocupación. McLaren Arturateniendo en cuenta que está situado entre el motor de combustión y la caja de cambios (robótica) doble garra 8 velocidades) Existe un propulsor eléctrico de 95 CV y ​​225 Nm de par que funciona desde el primer momento que se pisa el acelerador, elevando la potencia combinada a 700 CV y ​​720 Nm de par. Suficiente para hacer estallar un McLaren Artura Spider De 0 a 100 kilómetros por hora En sólo 3 segundos y, lo más impresionante, alcanza los 200 km/h, también desde parado, en sólo 8,4 segundos. La velocidad máxima, que según los ingenieros de McLaren es autolimitada, es de 330 kilómetros por hora.

De barril (si quieres)

A los números que describen el desempeño del nuevo McLaren Artura Araña Además de otras cosas más “exóticas” para un superdeportivo: una autonomía de arranque de 33 km, por ejemplo, o una conducción autónoma en modo 100% eléctrico. Esto es gracias a la batería de 7,4 kWh, que se coloca directamente detrás de los asientos para no afectar el equilibrio del peso y que se recarga desde un enchufe doméstico normal en unas dos horas y media. McLaren Artura es uno de ellos Híbrido enchufablepero para no quedarse sin «batería» y tener siempre toda la caballería disponible, no es necesario enchufarlo: el V6 de gasolina se encarga de ello, especialmente cuando se conduce con espíritu, para mantener la batería cargada.

Híbrido sí, pero suave

Con un sistema de propulsión tan sofisticado y una batería (pesada) que transportar, es natural que los kilos en la báscula aumenten, pero gracias a un sinfín de soluciones técnicas y a un monocasco de carbono sólido, McLaren ha conseguido contenerse. Peso para el auto (1.457 kilos Dry) también con este tipo de araña que pone en el tablero 62 kilos más Tiene capota de lona y mecanismo de apertura y cierre, pero gracias al “frame” de material compuesto no requiere refuerzos en la carrocería para asegurar los mismos niveles de rigidez que el Coupé.

Algunas comprobaciones sencillas

Bueno, esa es la teoría en pocas palabras, pero ¿cómo se traducen todos estos números en la experiencia de conducción? Lo que te sorprende una vez que te pones en marcha no es el puro rendimiento, que naturalmente te pega al asiento, sino cómo este complejo motor funciona en perfecta armonía, resaltando las demás cualidades dinámicas del vehículo. McLaren Artura Araña. No hay muchos modos de conducción inútiles, pero hay dos selectores a cada lado del tablero a través de los cuales puedes determinar la calibración de la suspensión y el comportamiento de los motores en él. Cuatro niveles: EV, es decir, conducción únicamente eléctrica, Comfort (la calefacción y el motor eléctrico funcionan juntos o alternativamente para lograr la máxima eficiencia), Sport y Race, es decir, los dos modos dedicados a la conducción deportiva donde se garantizan las máximas prestaciones.

¡Que ha cambiado!

allá Pagar Y fuerte Ya a bajas revoluciones gracias al par instantáneo del motor eléctrico, una vez activado el V6, alcanza la línea roja establecida de 8.500 rpm en un abrir y cerrar de ojos. Los cambios de marcha son muy rápidos (mejorados en un 25% respecto a los Artura Coupés que ya están en carretera) y al utilizar las levas detrás del volante de fibra de carbono se puede escuchar un «clic» muy satisfactorio. Los técnicos de McLaren han trabajado duro en esto Sonido del motorTambién mejoró respecto al primero. McLaren Artura Llega a la carretera gracias a una revisión integral de los conductos de escape que ha mejorado el sonido, especialmente a altas revoluciones. El resultado es agradable al oído, y aún mejor con la capota bajada o con la pequeña luneta trasera bajada, aunque no está a la altura del sonido del V8 de 3,8 litros de los anteriores McLaren 540C y 570S.

Una elección de la “vieja escuela” que vale la pena

ImpresionanteAgilidad en curvas, gracias al monocasco de carbono macizo, pero también gracias a la dirección «quirúrgica» y muy comunicativa. De hecho, McLaren sigue siendo uno de los pocos fabricantes que se ha mantenido fiel a la dirección asistida hidráulica: la gran mayoría de los coches (incluidos los deportivos) utilizan mandos eléctricos, más simples y compactos, pero también más «filtrados». desde el volante McLaren Artura ArañaPor otro lado, puedes percibir con precisión el nivel de agarre disponible y lo que sucede debajo de las ruedas, a pesar de no tener que lidiar con una dirección tensa. El resultado es que te sientes más conectado con el coche y comprendes mejor sus límites.

Frena fuerte pero…

¿defectos? Es difícil encontrarlo mientras se conduce, también gracias a los amortiguadores bien calibrados que imitan bien las irregularidades del asfalto, garantizando siempre un gran contacto con la carretera y, en términos de comodidad, también un buen nivel de confort. FRENOS POTENTES: Los discos carbono-cerámicos de 390 mm delante (con pinzas de 6 pistones) y 380 mm detrás (pinzas de 4 pistones) detienen el coche McLaren Artura Araña De 100 km/h en sólo 31 metros, y de 200 km/h en sólo 124 metros. Sin embargo, la sensación del pedal del freno es distinta y, en cierto modo, recuerda la sensación de algunos coches de carreras. Hay que pisar fuerte el pedal Deje que los discos «muerdan». a las pastillas, mientras que en la primera parte del pedaleo ocurre muy poco; Habríamos preferido un control más progresivo. Así, el depósito (con una capacidad de 65 litros) podría haber sido más espacioso: cuando empiezas a conducir rápidamente en las curvas, el indicador de gasolina baja muy rápidamente.

Los fines de semana no son un problema

Mide 454 cm de largo, 198 cm de ancho y sólo 119 cm de alto. McLaren Artura Araña Es un superdeportivo relativamente compacto, pero ofrece bastante practicidad para un automóvil tan extremo; Empezando por el compartimento de carga frontal (profundo) con una capacidad de 160 litros, suficiente para que quepan dos cochecitos en la cabina sin preocupaciones. Desde las maravillosas puertas hasta abre la mariposa Se accede al habitáculo, de diseño básico pero bien acabado, con una amplia tapicería de Alcantara y numerosos compartimentos portaobjetos (aunque no haya ningún cajón en el salpicadero): compartimentos inteligentes para guardar el teléfono que lo sujeta y no lo deja “volar”. ” cuando lo levantas El volante no tiene Sin botones En los radios: Todo se controla desde los satélites de la columna y desde la pantalla central de infoentretenimiento. Este último tiene menús de 8 pulgadas de diagonal y Apple CarPlay y Android Auto, pero no es el más definido y los grandes marcos negros alrededor de la pantalla lo hacen parecer un poco anticuado.

Con curvas y aerodinámico

diseño McLaren Artura Araña Reinterpreta muchos de los elementos clave de los superdeportivos del fabricante inglés, como el frontal, que se caracteriza por un único elemento de diseño compuesto por los faros y las entradas de aire, los terminales de escape en la parte superior de la parte trasera y las líneas generalmente sinuosas dictadas por la eficiencia aerodinámica. . En estas diversas formas de araña cambian un poco En comparación con el coupé, sin embargo, se han introducido nuevos montantes con una superficie transparente que mejora la visibilidad en tres cuartas partes. el techo duroAsí puede ser de vidrio y electroquímico (9.330 euros): basta con pulsar un botón para oscurecerlo y filtrar hasta el 96% de la luz solar.

Y quieres estar cómodo…

Existe una amplia gama de funciones y accesorios de seguridad, estándar o de pago, que incluye todos los accesorios principales. Ayudas electrónicas a la conducción Como monitoreo de puntos ciegos, control de crucero adaptativo y frenado de emergencia (incluso en la parte trasera). Todo esto se ofrece en un paquete de 5.640 €, mientras que para conseguir faros full LED con luces altas automáticas, una cámara de 360 ​​grados, el cargador inalámbrico para smartphone antes mencionado y un sistema de sonido de 12 altavoces, tendrás que gastar 8.100 €. Las otras opciones casi «básicas» para un coche como éste son el sistema Elevación del eje delantero (2.840 euros) y un sistema de escape deportivo (4.520 euros).