Paro: «Delia, no te quiero volver a ver» – Gran Hermano VIP

El tema de la velada son las nominaciones: Durante la velada, los VIP hablan sobre lo que sucedió durante el último episodio y las razones por las que tuvieron que nominar a un competidor en lugar de otro.

«Te soy honesto, te llamé Paro». Él dice Deliarevela al VIP que hizo su nombre en el sacramento de la confesión: «Mi motivación era correcta, dije que no me relacionaba contigo como lo hacía con los demás».. «No te sientas culpable» él responde carretillaDe acuerdo con sus motivos: «Te considero una buena persona pero no quiero volver a verte a ti y a Alex».

Delia busca un enfrentamiento con Barrow quien en cambio parece no querer saber que tiene un intercambio de opiniones con la actriz: «Aparte de la relación entre Alex y yo, tienes que ver lo que pasó aquí dentro de la casa» Delia continúa preguntándole qué piensa de sí mismo sin importar lo que haya sucedido hasta ahora.

«Creo que eres una buena persona, pero eso no descarta todas las demás opiniones que tengo sobre ti». Barrow respondió, reconociendo que no tenía nada en contra de Delia, pero estaba muy confundido por su comportamiento.

«Lamento haber tenido una pequeña conexión contigo» La actriz que recibió una objeción de Barrow continúa: «Tienes menos vínculo conmigo pero mucho más con Jessica o con Lulu después de insultarlos hace solo unas semanas».. «Tienes razón, pero hubo un punto de encuentro entre Jessica y yo». Delia responde explicando las razones por las que ha podido superar los conflictos con las princesas.

Las explicaciones de Delia no parecen interesar a la pareja, que intenta por todos los medios acabar con la conversación: «Eres el primero en ser renombrado».

Barrow y Delia, a pesar de los mejores intentos de la actriz, son incapaces de encontrar la manera de llevarse bien y construir una amistad ni siquiera a un paso del final de esta versión de #GFVIP.