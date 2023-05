Paro cardíaco en el gimnasio, 40 años salvado de 118

Un hombre de 40 años que sufría de un paro cardíaco fue salvado por el 118. Ocurrió esta mañana, mientras entrenaba en el gimnasio de Casoria, en Via Salvatore Piscopo. la historia…

Un hombre de 40 años que sufría un paro cardíaco fue rescatado por el 118. Esto sucedió esta mañana, mientras entrenaba en el gimnasio de Casoria, vía Salvatore Piscopo. La historia fue reportada en la página social. Manos fuera de Hipócrates. El esfuerzo del equipo comenzó a las 8.10 horas, cuando el ‘Casalnuovo India’ fue alertado de una petición de intervención quirúrgica por eritema e inconsciencia en el gimnasio. El hombre de 40 años estaba haciendo CrossFit cuando se enfermó.

Entonces la situación empeora: «En el camino, en el panel del coche de emergencia, la transmisión ha sido cambiada a ‘Persona en paro cardíaco’, ¡y la situación se ha acelerado!». Cada segundo es precioso, y aquí comienza la batalla. contrarreloj; «Una vez en el lugar, la tripulación inicia “inmediatamente en maniobras de reanimación cardiaca. La automedicación de Arzano también llega al apoyo. Luego de 10 minutos de maniobras de salvamento, el paciente recupera la respiración y los latidos del corazón y luego se traslada al urgencias de Villa dei Fiori Acerra, donde el paciente se encuentra actualmente estable”.

Diez minutos en los que el equipo de primeros auxilios logró salvar la vida de una persona, concluye el médico Manuel Ruggiero Responsable de ‘Hands off Hippocrates’: «Estamos cansados ​​de escuchar la frase en las noticias – 118 no puede hacer nada más que asegurarse de la muerte – Esta noticia también debe pasar para dejar claro a los usuarios que hay muchas más vidas quitadas de la muerte que no se puede hacer nada al respecto!»

Lee el artículo completo

En Il Mattino