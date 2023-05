«La Fagianata» de Riccardo Magrini: «Evenepoel: ¿qué sentido tiene dejar la camiseta? Albanés, buen corredor»

etapa final

Fue una etapa preciosa. La fuga fue por la fuerza. Esperaba que Albanese, que huyó no para lucirse, sino porque tenía buenas piernas, huiría.

Error táctico INEOS-GRENADIERS

El Ineos durmió un poco en la final: de haberlo alcanzado un poco antes, el maillot rosa se lo habría dejado a Evenepoel, echando a perder todos los planes de Quick Step. El equipo belga hizo todo lo posible para mantener a raya la fuga. Remko quería perder el maillot, pero sin dejar un gran hueco. Cuando faltaban unos 6 minutos para el descanso, se dio cuenta de que era demasiado y puso al equipo a trabajar. Ineos llegó tarde: tenían a De Plus, Sivakov, Goghegan Hart, Thomas y Arensmann. Pueden arruinar sus planes..

El equipo podría convertirse en un problema para EVENEPOEL

Evinpool ciertamente no tiene un equipo al nivel de Ineos, quien le hizo un favor en un momento, porque se quedó sin respaldo, por lo que pudo unirse a su armario. El belga está bien, se nota que pisa con soltura. La elección de hoy vino naturalmente. Pero cedió el maillot rosa durante 28 segundos, que no es nada, y eso demuestra que al Ineos le bastó con adelantarse un poco..

REVELACIÓN DE LEKNESSUND

Leknessund es un corredor fuerte, ganó la Arctic Race en 2022, como aficionado fue fuerte, ganando el Giro del Friuli y la Corsa della Pace. Es un corredor joven que, para ser atrapado, no creo que sea muy fuerte cuesta arriba. La camiseta rosa debe conservarla hasta Napoli, luego perderla en Gran Sasso d’Italia.

Elegir EVENEPOEL no convence

En mi opinión, si tienes la camiseta rosa, ¿de qué sirve dejarla? No vi un gran movimiento táctico, porque al final Evenpoel funcionó de todos modos. Al final que fue eso? No habría anunciado de antemano que quería perder el maillot rosa. que arreglar Al final salió una etapa dura, te quedas en las piernas, ya que la fuga se acercaba a los 80km. ¿Entonces pierdes la camiseta rosa por qué? durante dos días y luego llevarlo de regreso a Campo Imperatore? Simplemente no entendí esta elección..

VINCENZO ALBANESE ¿Listo para una gira mundial?

Albanese tiene cualidades, hizo dos buenas posiciones. Creo que tarde o temprano ganará una etapa, definitivamente está listo para una vuelta al mundo, es un corredor que puede tener éxito porque es rápido. Puede que nos dé cierta satisfacción. Su problema era su peso, y ahora lo pusieron en un «palo». Definitivamente un buen corredor.

¿Cómo se explica la talla de Damiano Caruso?

El octavo puesto de Caruso ha sido realmente bueno. Está creciendo, estoy feliz. En proyección, Gran Sasso me da esperanza. Está bien con el mal tiempo.

Pronto lloverá mucho

Si llueve en la costa de Amalfi o en Nápoles, hay cristales en las calles. Como tocar los frenos, si no eres bueno, te arriesgas mucho.

Etapa de mañana: ATRIPALDA-SALERNO

Llegarán mañana al sprint por mí, pero habrá que entender cómo van a hacer la primera parte. No creo que sea tan rápido como ahora, porque no sé cuánto tiempo podrán repetir ciertos «ritmos». Pueden atacar los de EF, que dejaron la jornada un poco seca, con Healy intentándolo varias veces, sin poder entrar en la fuga adecuada. Va a ser una etapa un poco extraña, porque al principio es dura, pero al final todo es plano. Me encantó Ackerman hoy, aguantó mucho al principio, le daría un favorito para mañana. Para mí sería un sprint, quizás no en filas cerradas.

Para Jonathan Milán hay que ver. Ayer da igual, porque ganó y cuando ganas el Giro estás un poco cansado al día siguiente. Hoy lo vi un poco mejor, pero veo que es difícil. Si se elevan alto en la salida, son superados por velocistas puros como Milan, Gaviria y Bonifazio. Y esos fuertes se quedaron como Groves, Matthews y Pedersen.

Jóvenes italianos del futuro: hoy hablamos de Dario Igor Pelta

Pilita es una buena corredora. Definitivamente merece crédito por el camino que tomó. Seguro que lo descubrirán, es correcto ir al extranjero como lo hace. Esperamos verlo cuando haga más carreras de calidad. Definitivamente va por buen camino, es rápido y también le va a servir a la selección de Marco Villa en pista.

