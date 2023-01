“Paramilitares amenazan a maestros”. Impactante video de Venezuela

La crisis peruana amenaza con descarrilar Machu Picchu, que lleva más de un mes cerrado

Una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno y joya del turismo en el Perú, es una de las víctimas colaterales de la crisis política. A causa de las protestas, que comenzaron en diciembre tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y la candidatura de Dina Boloart a la presidencia, se cerró el aeropuerto de Cuzco, así como el tren que lleva a los turistas a la fortaleza inca ubicada en los Andes.

Perú: «Otra toma de Lima» el jueves y el presidente Boulwart declaró el estado de emergencia

Los manifestantes piden el cierre del parlamento, elecciones inmediatas y la renuncia del presidente. Mientras tanto, el sábado, «la Cusi», alias Rocío Leandro Melga, es mejor conocida por su ferocidad dentro de la organización terrorista Sendero Luminoso que asoló Perú entre las décadas de 1980 y 1990. En cuanto al expresidente de Bolivia Evo Morales y al fundador del partido Perú Libre Castillo, Vladimir Cerrone, se les acusa de facilitar la llegada a Perú de las llamadas balas Dum Dum que mataron a 19 personas la semana pasada cerca de Puno. Dum Dum son juegos mecánicos bajo techo que están prohibidos en casi todo el mundo. «Se debe abrir una investigación porque este tipo de municiones no las utiliza nuestra policía nacional ni nuestro ejército», declaró Boulwart, cuya renuncia fue solicitada por el 71% de la población, según los últimos sondeos de opinión. Quien se prepara para volver a salir a la calle pasado mañana.

Diplomático estadounidense visita a estadounidenses presos en Venezuela

El enviado presidencial especial, Roger Carstens, viajó en secreto a Venezuela el mes pasado en un esfuerzo por asegurar la liberación de los estadounidenses detenidos allí. Actualmente hay al menos cuatro estadounidenses detenidos en Venezuela: Luke Denman, Eran Perry, Evin Hernandez y Jerrell Kennemore. La hermana de Kenmore, Gina Tillery, le dijo a The New York Times CNN Carstens pudo visitar a su hermano ya Hernández durante unos 30 minutos. Él les trajo vitaminas y biblias a petición de ellos, y su familia pudo enviarle atún como regalo de Navidad. El hermano de Hernández, Henry Martínez, dijo que Carstens pudo dejar algunos artículos de la familia, como vitaminas, jabón, miel y chocolate. “Pudieron decirle que estaban trabajando en su liberación y que no se habían olvidado de él”, dijo.

Venezuela: Paramilitares amenazan a docentes que exigen salarios adecuados

En las redes sociales se difundió la noticia de un grupo de hombres vestidos de negro amenazando a profesores y funcionarios exigiendo un aumento de sus salarios, que ahora equivalen a 10 euros al mes.

A nombre del Legislador del @empleado Se recomienda investigar a quienes alientan a los docentes y servidores públicos que pretenden por un merecido sueldo. Es muy sensible que esta gente use los Escudos del Gob Regional para amedrentar a los #aragenosa pic.twitter.com/9CpZQHHEee – Manuel García (@ManuelGGM) 15 de enero de 2023

«Queremos que nuestros hijos no se dejen manipular por esta gente porque les puede salir mal. Aquí hay una persona organizada en dos ruedas mirando». dice un hombre no identificado. “Estamos atentos y vigilantes para salir a defender la paz de nuestro país”, concluye la amenaza.

