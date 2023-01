Gears Ultimate Collection y Gears 6, una filtración muestra el logo del juego – Multiplayer.it

Colección Gears Ultimate Y engranajes 6 Se les mostró con lo que tenían. Logo Por el conocido filtrador Nick «Cheepshal Nick» Baker durante el último episodio del podcast XboxEra. Vista así, la imagen parece una especie de teaser de los dos proyectos.

Si este es realmente el caso, entonces existe una posibilidad real de que seaFormalizar Gears Ultimate Collection y Gears 6 llegan a través de Xbox Developer_Direct que saldrá al aire el 25 de enero, pero hasta entonces, está claro que esta noticia debe tomarse con cautela.

Esta no es la primera vez que Baker habla sobre una remasterización de Halo: The Master Chief Collection para Gears of War, un rumor que Shpeshal Nick repitió hace solo unos días. Puedes ver «Reveal» a continuación.

Se habló de una publicación ya en 2022 de este fantasma. Colección dedicada a Gears of War, e imaginamos que hay retrasos; Sin embargo, es razonable suponer que el paquete se lanzará dentro de este año, ya que puede ser una publicación episódica.

Lo que honestamente esperamos no ver es un simple adelanto de eslogan, porque Xbox en 2023 tiene el deber de lanzar una cantidad suficiente de juegos de primera fiesta Y no son solo otros los que anuncian que no sabemos cuándo llegarán: llegados a ese punto la lista ya es muy larga.