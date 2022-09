«Para que pueda descubrir el mundo». Historia »ILMETEO.it

Annalisi Minetti ahora nos ve: «Para que pueda descubrir el mundo». Fecha

Annalisa Minetti volverá a ver, sin interferencias, pero con lentes muy sofisticadosAnnalisa Minetti podrá volver a ver: La cantante y campeona paralímpica de 45 años nació con retinitis pigmentosaAvenida Enfermedades hereditarias y degenerativas Lo que lo hizo volverse implacable. ciegoya mayor de edad 21 años.

Afortunadamente, después de dos décadas de ceguera, tendrá la oportunidad de usarlo. nueva tecnologíaque le permitirá Sentir con orejas que No puede ver con sus ojos.. Por lo tanto, no será una interferencia con el ojo, sino una sola interferencia Modo innovador de alta tecnología que, según el diario, Corriere della Serael es llamado OrCam MyEye Pro. Es un dispositivo de gafas muy avanzado. Lee textos, reconoce caras, colores y billetes, e identifica productos.

Además, el dispositivo tiene un archivo pequeño altavozque transmite información a los auriculares, para que Conocer el estado de vida.incluso si los ojos no son conscientes de los estímulos externos.

Annalisa Emocionada con este nuevo modo que le permitirá descubrir (ya redescubrir) Los GlobalismoDespués de perder la vista por completo durante más de la mitad de su vida: finalmente reveló su último sueño, que es anfitrión del programa Para hablar con los jóvenes con untrabajo educativouna perspectiva que ya no está lejana si logra adaptarse por completo a sus nuevos dispositivos tecnológicos. Gafas sofisticadas que te permiten ver el mundo, incluso sin ver (Foto: Corriere)