«Todo esto no habría sucedido si el Congreso hubiera liberado primero la ayuda y si los estadounidenses nos hubieran permitido usar sus armas para atacar las líneas enemigas detrás de ellos», explica. mensajero Una fuente militar ucraniana de alto rango solicitó el anonimato porque no estaba autorizada a hablar.

En los últimos dos meses, Rusia movilizó sus fuerzas en su lado de la frontera en la región de Belgorod Mientras los equipos de reconocimiento ucranianos seguían el asunto. «Según las reglas de enfrentamiento, no podemos utilizar misiles rojos ni MLRS». La fuente explica más. Se conoce el motivo. En Washington han decidido hasta ahora impedir que su aliado ucraniano utilice armas en territorio ruso para contener la escalada. La fuente concluye: “Pero estas son las reglas de enfrentamiento que los estadounidenses nos imponen, pero nunca las usarían si tuvieran que defender su territorio”.

Considere el alcance de las armas. Se cree que los ucranianos no exageran cuando hablan de «doble rasero». . Moscú se atribuyó la responsabilidad Más de 260 kilómetros cuadrados de terreno en 13 días – Más de lo que Ucrania pudo recuperar durante el contraataque del verano del año pasado. Se podría detener un nuevo ataque si la administración Biden cambia las reglas de enfrentamiento. Tanto es así que en Washington – escribe Los New York Times -Y el Ministro de la OTAN lo está pensando seriamente. Jens Stoltenberg en una entrevista con Economista afirma que los países de la OTAN deberían considerar levantar el embargo sobre el uso de sus armas en territorio ruso para permitir que los ucranianos se defiendan.

Los misiles Himars y M270 permiten disparar contra la artillería rusa desde una distancia segura y también servirán para cubrir a los equipos ucranianos encargados de excavar fortificaciones. Si están armados con Atacms, es mejor desde el punto de vista de los ucranianos. Además, esta no sería la primera vez durante esta guerra que la línea roja se vuelve primero rosa y luego blanca. . Esto le pasó a Crimea. En 2023, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dio luz verde al uso de armas estadounidenses para lanzar ataques en la península, que el presidente ruso Vladimir Putin anexó ilegalmente en 2014. Desde entonces, las fuerzas ucranianas han disparado de todo, desde misiles de crucero anglo-franceses hasta misiles Atakum, ataques que han puesto a Moscú en serios problemas en el Mar Negro.

En Washington, al menos con palabras, intentan echar agua al fuego Porque surge otra pregunta. Si los F-16 están equipados con misiles aire-aire occidentales de largo alcance, Una vez desplegado en los cielos, tenía que atacar a los aviones rusos antes de que cruzaran el espacio aéreo ucraniano; hablar de líneas rojas y blancas sería ciertamente reduccionista.. No es casualidad que el Ministro de Defensa el lunes lloyd austin Cuando un periodista le preguntó si se estaban utilizando sistemas de defensa aérea estadounidenses para derribar bombarderos rusos que apuntaban a Járkov desde el espacio aéreo ruso, respondió: «La dinámica atmosférica es un poco diferente». Vago, pero Austin no puede decir que matar a pilotos rusos que vuelan en Rusia enojaría a Putin mucho más que los ataques a soldados de artillería rusos en su territorio. Más aún si lo haces y lo dices. Porque esto no se puede admitir públicamente ni en Moscú ni en Washington, pero el valor de un soldado de infantería es menor -desde el punto de vista económico- que el valor de un piloto.