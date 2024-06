Paolo Verzi y Michaela Ramazzotti, discusión airada en Roma: gritos y platos volando en el restaurante

aequipo editorial de roma

El director y la actriz, ex cónyuges, fueron detenidos por la policía tras una pelea en un restaurante de la plaza Albania, en el Aventino. “Arrojaron platos y cubiertos y llegó la ambulancia”. Cuatro fueron identificados y la hija de Ferzi fue atendida en el lugar de los hechos por unos rasguños.

los demás Comensales Dijeron que carabineros para ver Vuela plano , Vajilla, Asientos . En el fondo Gritando Y las acusaciones. Hay quienes también hablaron con el ejército al respecto. Estampida . No fue una escena de una película, fue el clímax de una escena terrible. lucha que apareció como uno de Antiguos maridos de oro cine italiano, Director Paolo Virzi (60 años) y La actriz Michaela Ramazzotti (45), ahora oficialmente y de facto separados Lidiar con los procedimientos de divorcio .

Empuja los platos al aire.

Los insultos y acusaciones volaron, hasta que los demás invitados comenzaron a alejarse, para evitarse unos a otros. Objeto arrojado Golpéalos en el aire. Según relatos, uno muchacha tu también lo harás me senti mal. Los dueños del lugar intentaron calmar los ánimos, pero parece que los dos no lo hicieron. ImparableEntonces finalmente alguien me alertó. carabineros. Al lugar llegaron soldados del Aventino y también Aambulancia. Una intervención que, ya eran las 23:00 horas, permitió restablecer la calma en la sala. la policia tiene Conoce a cuatro personas. Y ellos eran adquirido el las fotos de Cámaras.