Es un gen que combate el envejecimiento

padua -LamElixir Su larga vida llega gracias a las investigaciones científicas que lideraUniversidad de Padua, al final de casi una década de estudios. «Lo llamaron»Metú“: Este es el nombre elegido para un nuevo gen “antienvejecimiento”, capaz de ayudar a las personas a envejecer sanamente y mejorar la calidad de vida.

Este estudio, publicado en el prestigioso Journal of Clinical Investigation, es el resultado de una investigación internacional de nueve años de duración, en la que la Universidad de Padua desempeñó un papel clave: la investigación fue coordinada por Marco Sandri, profesor del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Padua. la Universidad de Padua. Universidad de Padua, ganadora del Premio Alfredo Margaret de Biología y Fisiología Muscular 2023. A ello contribuyeron la Universidad de Bolonia, el Instituto Teletón de Genética y Medicina de Pozzuoli y el Instituto Superior de Salud de Roma.

Experiencia

Los autores del estudio, que tiene como primeras firmantes a Anais Franco Romero y Valeria Morbidoni, partieron de una búsqueda informática para identificar posibles genes implicados en los mecanismos que controlan la calidad de las proteínas y de las estructuras celulares, encontrando cuatro potenciales «candidatos» para los genes. Pruebas en el laboratorio.

«Entre los diferentes candidatos – dijo Anais Franco-Romero – el equipo se centró en un gen que se destacó porque está muy conservado entre las diferentes especies animales, desde los humanos hasta los gusanos, y se llama mitho». Experimentos realizados con el gusano Caenorhabditis Elegans, ampliamente utilizado en laboratorios de genética de todo el mundo, indican que al desactivar este gen, las células envejecen prematuramente y se acorta su vida útil. Sin embargo, al activarlo podrás mantener una buena salud por más tiempo.

Cómo funciona

Al comprender los mecanismos moleculares regidos por Metho, los investigadores descubrieron que el gen regula la maquinaria de autofagia: un proceso que permite la eliminación de proteínas y otros componentes dañados dentro de las células. El único mecanismo que permite a las células eliminar moléculas dañadas y otras estructuras. – explicó el profesor Sandri a la agencia de noticias italiana ANSA – Es un mecanismo que se activa en condiciones de estrés y en muchas enfermedades asociadas al envejecimiento son causadas por su alteración.

La observación de este importante mecanismo le valió al biólogo japonés Yoshinori Ohsumi el Premio Nobel de Medicina en 2016. Además, el gen destacó por estar altamente conservado entre diferentes especies animales: desde el gusano Caenorhabditis elegans hasta los humanos.

«Es una propiedad que nos sorprendió mucho – añade el investigador -, por ejemplo, la secuencia genética en el ratón es muy similar a la del hombre. Este nivel de conservación sugiere que su modificación positiva podría contribuir a mantener la salud de las células y del organismo, también porque se ha descubierto que los animales más longevos son aquellos con mayor nivel de actividad de este gen. Los investigadores han demostrado el papel del gen Mytho no sólo en el gusano C. elegans, sino también en células de mamíferos y en biopsias de tejido muscular de individuos más o menos ancianos. “Además – concluyó el experto – este gen también podría estar implicado en enfermedades genéticas cuyas causas aún no se conocen».

