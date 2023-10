Paola Parali, décadas después, regurgita la verdad sobre Sperti: “Él era realmente…” | La máscara se desenmascara en un milisegundo

Después de años de silencio, la verdad finalmente salió a la luz. Gianni Sperti y Paola Parali se separaron por un motivo muy concreto. Averigüemos qué fue

paula barral Es una de las notas más establecidas. El mundo del espectáculo italiano, ya que tiene un currículum que merece todo respeto. La ventaja fue sin duda el sorprendente parecido con el cantante. Virgen.

Rueda de la Fortuna, Muy bonito, Festival italiano, Estrellas de cuatro patas, ¿Conoces lo último?, Buona Domenica, Zelig, Quelli che il calcio, The Mole, Domenica In Y Muchos otros programas la hicieron famosa..

Al mismo tiempo, ella fue el centro de atención de su vida amorosa. En 1998 se casó Gianni Spertimano derecha a María De Filippiconvirtiéndose en el máximo protagonista de las noticias policiales. Lamentablemente, en 2002 tomaron caminos diferentes..

Años más tarde, surgió una verdad inesperada sobre cómo fueron las cosas entre ellos tras despedirse. Hablé de ello en un conocido estudio de televisión. Hace meses. Sin embargo, siempre optó por el silencio.

Paola Parali desenfrenada Gianni Sperti en la televisión

Los fans de Parali saben que hubo dos hombres muy importantes en su vida: el actor Raz Degan Y el comentarista al respecto. hombres y mujeres. Estuvo con el primero durante 13 años mientras que estuvo casada con el otro durante 4 años. Ella nunca habló de su exmarido. Pero luego cambió de opinión. Esto fue mencionado en los estudios de televisión. Mediaset.

Hace algún tiempo ella fue una invitada. Espectáculo de Mauricio Costanzo Ella estaba entre los invitados. Pío y Amadeo Y Simona Ventura. Durante una interesante conversación, la mujer insinuó Porque no hay buenos recuerdos De los años que compartió con Gianni Sperti. Todo comenzó cuando el dúo cómico le preguntó a Ventura qué tenían en común los dos primeros.

“No queda un buen recuerdo”

“¿Qué tienen en común Paola Parali y Gianni Sperti desde hace años: A la pasión por el baile, B las mismas cejas como alas de gaviota, C la capacidad de ganar dinero en la televisión sin hacer nada”. Intervención del interesado Lo que significa que aún no ha mordido la bala.: «No, él tenía cejas diferentes en ese momento. Te diré la respuesta, la C. En ese momento todavía no se hacía las cejas, no tenía esteticista».

Antes de debutar de esta manera, mencionó dónde se conocieron y cuánto la amaba: «Nos conocimos en Buona Domenica… Bailamos juntos, bailamos y bailamos, llegamos a la boda y luego terminó. Estaba tan enamorada de él. No quedaba mucho, estábamos perdidos. Desde la el día que nos separamos, Sólo nos volvimos a ver en el juzgado.«.

