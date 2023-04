Pamela Camassa, cuando veas a su madre la verás dentro de unos años: el parecido es absurdo

La explosiva Pamela Camassa tiene un extraño parecido con su bella madre: la manzana nunca cae lejos del árbol.

Entre los elencos más interesantes de la última edición de «L’Isola dei Famosi» destaca Gravity Pamela CamassaTiene un físico impresionante y una personalidad decidida y decidida.

Tras el listado inicial de la facción «chikas», la modelo fue arrastrada por la joven Claudia Mota al grupo «Acobiados», y la alianza entre los feroces isleños era prometedora. chispas en la figura.

Dibujado en Mosul durante años. Felipe BisigliaPamela Camassa hace gala de un respetable pasado en el mundo del espectáculo: su irrefrenable belleza, de hecho, le permitió llevarse en sus manos el título de Miss Italia del mundo en 2002.

Después de eso, se sintió atraído por muchas variedades como invitado y servidor, y también participó en el «Amici Celebridades» en 2019 y ganó la primera edición del formato. Unos días antes de partir rumbo a Honduras, Pamela Camasa le dijo «Verissimo» Predicciones sobre la nueva experiencia. Bajo las cámaras de Mediaset.

Pamela Camassa sobre ‘L’Isola dei Famosi’: «Lo recordaré toda la vida»

La corista del champán le reveló a Silvia Tuvanin que espera con ansias su aterrizaje en Honduras, confiada en que Naturaleza salvaje Le permitirá sobresalir en la competencia televisiva.

También cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, y ha admitido: “Me despido gracias al cargo que me dieron personas cercanas a mi… ¿Qué piensa Filippo de mi participación en Isola? Bueno, él es feliz. Sabes que es una experiencia que quería emprender desde hace tiempo y me apoyas totalmente.. Hemos estado juntos durante 15 años, creciendo juntos, pasando por altibajos. El es mi compañero de vida… ¡Todo esto para mí!Además, Pamela Camassa vendrá durante el formato en un recuerdo muy especial: “solo durante mis días de estadía, tendré 39 años… ¡Seguro que será un cumpleaños que recordaré por el resto de mi vida!De hecho, no hay por qué dudarlo, a pesar de la ausencia de su novio Filippo Pesquilia, así como de su familia de origen.Al respecto, Pamela Camassa aparece como Una copia al carbón de Madre Roberta…

Pamela Camassa de pie junto a su madre: ¡dos gotas de agua!

Muy cercana a su mamá, Pamela Camassa la incluye con gusto en sus instantáneas de Instagram. También lo hizo en8 de mayo de 2022fecha dedicada al Día de la Madre, honrándola cariñosamente con el cariñoso hashtag # versos.

La madre de Pamela Camasa presume el mismo cabello castaño y espeso que su hija, Rasgos sutiles y delicados.También lo es la mandíbula esculpida en sí. Los fanáticos entusiastas reconocieron de inmediato la similitud entre los dos; Alguien en realidad comenta: “¡Ahora lo entiendes todo! ¡Felicidades!«.