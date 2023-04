La batería de mi Model Y después de un año y 24.000 km: Enrico, nuestro fiel lector, comparte sus relatos sobre el deterioro de su SUV Tesla.





La batería de mi Model Y después de las primeras 15,000 millas

Te sigo desde hace mucho tiempo y publicaste mi articulo Sobre el conflicto entre generaciones. Ahora los considero amigos, una especie de refugio, especialmente cuando Desánimo por temas de movilidad eléctrica A punto de tomar el relevo. Me gusta la manera cortés y concisa en que se discuten y explican varios temas. Hoy me gustaría hablar Datos recopilados directamente de mis almohadillas Model Y Después de un año de uso. Ya que es precisamente uno de los temas más discutidos y controvertidos entre los escépticos duración de la batería de coches eléctricos. Al ir al menú Energía de Tesla, leo un gráfico que lee estos datos: – consumo medio = 100 Wh/km. –pronóstico de distancia = 447 kilometros – batería 60%.

¿consumo medio? Hice 163 w/km

Esto significa que tendré que recorrer los 447 km previstos 447 x 100 = 447 000 vatios hora correspondiente a 44,7 kWh. Este es el equivalente al 60% indicado de la batería restante. Calculando el porcentaje, resulta que le corresponde el 100% 74,5 kWh. después más de un año De febrero de 2022 a abril de 2023 e 24.056 kilometros Las pistas no se ven nada mal. Si bien la capacitancia del nuevo debe ser 75 kWh. En aras de la exhaustividad, puedo añadir que el consumo medio fue 163W/km (No muy lejos de lo que anunció Tesla). Y esta cifra también es interesante, dado período de invierno enfriador y uso neumáticos de invierno. ciertamente recargas de CA, prevaleciente con respecto a los DC y use los valores dentro 20%-80% Recomendado por el fabricante Ayuda a mantener una mejor duración de la batería. ¿Qué piensas eso? Gracias por el servicio que brindan a la comunidad. Enrico Bene

Respuesta. Respuesta. Mientras tanto, pensemos en ello La cifra de consumo es muy buena.. En el invierno haces un promedio más de 6 km/kWh Con un SUV de dos toneladas como el Tesla Model Y, es cómodo. Y también los datos de daños en la batería, según los cálculos de Enrico, excelente, significa su pérdida Mucho menos del 1%. Sigue siendo un valor indicativo, afectado por los datos recogidos por el ordenador de a bordo en los últimos periodos volados. Debe ser confirmado con uno real comprobación de batería, probablemente a 50 mil kilometros. Y quién sabe si el resultado será mejor que el calculado por Enrico, a quien agradecemos sus amables palabras.