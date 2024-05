Palpitaciones repentinas del corazón: Si se acompaña de estos síntomas se debe acudir al cardiólogo

Si las palpitaciones repentinas del corazón van acompañadas de síntomas, debe acudir inmediatamente a un cardiólogo: estas son las señales de advertencia.

Casi todo el mundo lo ha escuchado al menos una vez en la vida. El corazón late de repente más En voz alta o rápidamenteIncluso sin esfuerzo físico. Esta palpitación suele reflejar un cambio repentino en el corazón. Ritmo cardiaco En algunos casos hay que preocuparse.

la mayor parte del tiempo, Las palpitaciones repentinas no son peligrosas. Cuando ocurren en personas que no padecen ninguna enfermedad cardiovascular, aunque muchos inicialmente temen que puedan tener un problema cardíaco. aIntensidad de las palpitaciones. hay una persona No determina la gravedad de la afección..

Sin embargo, la cosa cambia cuando estos eventos ocurren en personas con enfermedades cardiovasculares, pero especialmente cuando… Las palpitaciones se acompañan de síntomas.. En estos casos, de hecho, las palpitaciones del corazón pueden ser verdaderos signos de alerta a los que conviene prestar atención y consultar inmediatamente a un cardiólogo.

Síntomas de palpitaciones repentinas: cuando son graves

Las causas de las palpitaciones del corazón son muchas y, a menudo, benignas. Estos factores están más relacionados con el estilo de vida como el esfuerzo físico intenso, el consumo de alcohol, tabaco, cafeína o incluso la falta de sueño, pero también se asocian con el estrés y las emociones fuertes. pero, A veces, las palpitaciones del corazón pueden indicar una enfermedad cardíaca..

Por este motivo, es muy importante tener en cuenta los síntomas y actuar en consecuencia inmediatamente si es necesario para no perder tiempo. En caso de palpitaciones repentinas acompañantes. dificultad para respirar, Dolor o malestar en el pecho, Mareo. Pero también Dolor de mandibula, hacia atrás, hasta el cuello o hasta el hombro Es importante llamar al 118 o acudir a urgencias inmediatamente ya que pueden ser signos de un infarto.

También es importante comprobar tu frecuencia cardíaca, se podría decir Peligroso si hay 100 latidos por minuto Cuando no esté realizando una actividad extenuante o cuando esté en reposo. En este caso, la sugerencia es consultar inmediatamente a un cardiólogo para exámenes médicos. Excluir cualquier enfermedad Músculos cardíacos.

Para reducir las palpitaciones del corazón, es necesario empezar por tratar su causa: palpitaciones del corazón. Consumo de alcohol o Cafeína Hay que reducirlo. En caso de que las palpitaciones se deban a presión o ansiedadTenemos que abordar las razones que conducen a la aparición de estos estados de ánimo. Como siempre consejo Hágase un chequeo regular Y mantente siempre en forma.