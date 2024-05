«En París sólo si estás en tu mejor momento». Explica la causa de la lesión.

No faltaron reacciones tras la rueda de prensa de Jannik Sinner. El número 2 del mundo esperaba con gran expectación el torneo internacional italiano, cuyo sorteo está previsto para hoy. Sin embargo, Tirol del Sur no estará presente.. El problema en la cadera resultó ser más grave de lo esperado y fue necesario que descansara unos días antes de pensar en volver a las canchas.

Athim no reveló la naturaleza de la criticidad., queriendo evitar entrar en demasiados detalles. Hay eso seguro Su presencia en Roland Garros es muy incierta El chico de Busteria, de 22 años, ha dicho claramente que sólo jugará en París si está al 100% y no tiene los mismos problemas que tiene ahora. En cuanto al cuadro principal, el Grand Slam francés comenzará el 26 de mayo.

Estaba hablando de este tema. Adriano Panattadurante el último episodio de Domenica Sportiva se transmite por Rai 2 HD: «Todos lamentan que Sinner no esté en Roma porque era deportista en ese momento, y nunca en la historia del deporte italiano se había dado tanta comunicación a un solo deportista que lo merecía. Es una mala noticia, pero me la esperaba porque cuando se retiró en Madrid tenía claro que nunca había gozado de buena salud. Realmente lo entendí en las primeras rondas, ya que le resultó difícil vencer a jugadores que normalmente no serían un problema para él.«, Panatta dijo.

El campeón de Roland Garros y del Campeonato Internacional de Italia de 1976 fue claro sobre las responsabilidades de Sinner en la gestión de la situación.: «Sinner tiene una plantilla muy preparada y habrán hecho sus valoraciones. Por supuesto, si se hubiera perdido Madrid, habría tenido mejores posibilidades no con la Roma, sino con París y me preocupa su participación en Roland Garros. Jannik ahora tiene que sentarse 15 días y afrontar un Grand Slam en arcilla (tres de cinco desde la primera ronda en dos semanas) o estarás en tu mejor momento o no tendrás que ir a jugar. También dijo que compite cuando cree que está en su mejor momento por dos razones: primero porque si aún tiene dudas sobre su condición física corre el riesgo de lastimarse gravemente; En segundo lugar, si no está al 100%, puede perder fácilmente contra 4/5 jugadores y, en su mejor momento, es el más fuerte del mundo.«.

Panatta también habló sobre el problema de las lesiones en el gran circuito internacional.: «Estos muchachos, Sinner, Alcaraz, Lehecka, se lastiman porque golpean demasiado fuerte y estas raquetas dan la posibilidad de darle mucha velocidad a la pelota. Esta lógica se aplica especialmente al español y al checo. En el caso de Yannick, ya que hablamos de problemas de cadera, todo hay que atribuirlo al calendario, que se desarrolla al 70/80% en pistas duras, cubiertas y al aire libre, que no le permiten correr con tranquilidad. Es normal que la gente se lastime y este problema afecta especialmente a los jugadores más fuertes, que siempre están avanzando y tienen que cambiar de planes. El miedo a salir lastimado puede convertirse en un gusano. Espero que Sinner pueda jugar bien en Roland Garros, pero si no está bien será mejor que piense en Wimbledon y los Juegos Olímpicos.«.