Pagos de la hipoteca, qué hacer si no puedes pagarlos: tres posibles vías

Las dificultades para pagar las cuotas de la hipoteca se pueden superar eligiendo entre soluciones, renegociación y un fondo de solidaridad.

Solicitar una hipoteca A menudo es la única manera de comprar una propiedad. Los bancos desembolsan los fondos necesarios y el cliente se compromete a pagar las deudas en cuotas mensuales Importe fijo o variable. El monto a pagar se determinará mensualmente del salario del solicitante – La relación entre la prima y el salario es igual al 30/35% – y la duración del plan de depreciación. Sin embargo, puede ocurrir debido a un período de dificultades económicas, pérdida de empleo o reducción en la cantidad de horas de trabajo. no coincidir lo que se debe Posibles soluciones a este problema Hay tres Y hará posible que no esté en un estado de incumplimiento y luego pase de largo. Consecuencias de no pagar.

Las cuotas de la hipoteca resuelven las dificultades de pago con soluciones

Cuando se da cuenta de que puede resultarle difícil hacer los pagos de su hipoteca, puede preguntar soluciones. Esta herramienta le permite Transferencia de fondos En otra entidad de crédito que ofrezca mejores y más ventajosas condiciones. El banco local está obligado a aprobar el pasaje y todo el proceso. será gratis. El pago de un cambio puede darse a título de interés más bajo, por la posibilidad de suspender los pagos en caso de necesidad o trasladar una prima al final del plan de amortización, de Mas flexible o por una cantidad mensual más baja.

La renegociación es el camino a la salvación

Si no puede pagar la hipoteca, puede intentar pedir una al banco Renegociar los términos. El prestamista solo evaluará la solicitud después de que el cliente haya enviado fuertes garantías Como tener avalista, nuevos ingresos, o nuevos ingresos por rentas vitalicias alternativas (renta, pensión o renta de inversión).

practicar la renegociación Es gratis Afectará la tasa de interés, el margen, el tipo de contrato (hipoteca fija o variable) y el plazo del plan de amortización.

Fondo Takaful para Pagos Hipotecarios

El Ministerio de Economía y Finanzas administra un fondo denominado Fondo de Suspensión Hipotecaria para Compra de Primera Vivienda. Solicitándolo a su banco, será posible acceder al fondo para obtener una suspensión de pagos. 6 mesas a 18 mesas. Los términos de acceso son Terminación de la relación comercialsuspensión del trabajo durante al menos treinta días, aparición de una discapacidad grave o de no ser autosuficiente Reducir la jornada laboral por un período no menor de treinta días.