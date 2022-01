Muere el actor Gaspard Uliel a los 37 años en un accidente de esquí

El actor francés Gaspard Ulliel, más conocido por su interpretación de Yves Saint Laurent y César para Juste la fin du monde, ha muerto hoy a la edad de 37 años.Víctima de accidente de esquí: Así lo dio a conocer su familia en una nota enviada a la AFP. «Gaspard Uliel, víctima de un accidente de esquí hoy, ha muerto»; Lea el comunicado de prensa.

El estreno escribió: «Gaspard Uliel creció y el cine y el cine crecieron con él. Se amaban con locura. Revisaremos sus interpretaciones más hermosas con el corazón roto y nos encontraremos con esa mirada determinada de él. Perdemos a un actor francés». » En un tuit en Twitter, el francés Jean Castex, en homenaje a Gaspard Ulliel, el actor que falleció hoy en un accidente de esquí a los 37 años.

El actor murió hoy. En el Hospital CHU de Grenoble, Pasado ayer, fue víctima de un accidente de esquí en los Alpes franceses, en La Rosiere, en Saboya. Ayer, poco después de las 16:00 horas, el actor fue encontrado inconsciente en una pista de esquí tras chocar con otro esquiador en la intersección de dos pistas azules, según un portavoz de la estación de esquí citado por France Bleu Bay. Lesión severa en la cabeza.

Durante una hora y cuarto Uliel fue asistido in situ antes de ser trasladado en helicóptero al hospital CHU de Grenoble. El Fiscal General de Albertville anunció la apertura de una investigación Determinar las causas de la tragedia. «Su sensibilidad e intensidad de actuación han hecho de Gaspard Ulliel un actor excepcional. El cine de hoy está perdiendo un talento tremendo. Ofrezco mis condolencias a sus seres queridos y mis tiernos pensamientos a todos los que hoy lo lloran». » a Ministra de Cultura Roslyn Bachelot tuitea.

Nacido en Boulogne-Billancourt, cerca de París, el 25 de noviembre de 1984, Uliil Fue conocido por el público en general por películas como «El largo domingo de las emociones». (Un long dimanche de fiançailles) de Jean-Pierre Gonet (2004), «Saint Laurent» (2014) de Bertrand Bonello, «It’s only the end of the world» (Juste la fin du monde, 2016) de Xavier Dolan, con quien ganó el Premio Cesar -equivalente al Oscar francés- al Mejor Actor en 2017. Ulil también interpretó a un psiquiatra caníbal en Hannibal Lecter – Origins of Evil (Hannibal Rising), dirigida por Peter Weber (2007). A lo largo de su rica carrera, a pesar de su corta edad, ha filmado junto a grandes nombres del cine francés como Isabelle Hubert y Gerard Depardieu. También presentó el rostro de su ángel en un comercial de Chanel para el director Martin Scorsese. Francia pierde hoy a uno de sus representantes más brillantes y prometedores.