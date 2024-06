Pago con extensión adicional del impuesto único

A diferencia de otros impuestos alternativos sobre los ingresos de empresas y trabajadores por cuenta propia, la ley que define el impuesto fijo adicional ( arte. 1 Apartados 55-57 de la Ley 197/2022) él no vuelve a llamar Para pagar el impuesto, el 15% Provisiones relacionadas con el pago del IRPF. Dado que este es un impuesto alternativo al IRPEF y los impuestos adicionales relacionados pagados en el formulario PF RENTA 2024, aún debe aplicarse la fecha límite de pago del saldo del IRPEF ( arte. 17 Párrafo (1) del Decreto Presidencial No. 435/2001) y termina en 1 de julio de 2024ya que el 30 de junio cae en domingo (sujeto a una extensión que se analizará a continuación).

A falta de aclaraciones oficiales específicas, no está claro si es posible pagar el impuesto único dentro de los 30 días siguientes al plazo mencionado anteriormente con 0,40% de aumentosegún lo dispuesto para los impuestos directos en el artículo 17, párrafo 2, del Decreto Presidencial N° 435/2001.

Esta posibilidad se respalda porque el impuesto fijo adicional representa un impuesto alternativo único que no agota la recaudación impositiva, ya que se aplica limitado a una parte de los ingresos del negocio o del trabajo por cuenta propia. Sin embargo, en el pasado la Agencia Tributaria (alrededor del 12 de junio de 2002 n.d. 50§ 19.3) ha considerado que los impuestos alternativos podrán pagarse dentro de los 30 días siguientes al plazo regular con un incremento del 0,4% “si las leyes individuales que determinan el pago para fines indican los métodos y condiciones específicos de pago para la liquidación de los impuestos resultantes de la declaración”, circunstancia en la que -como ya se ha dicho- No sucede Por el aumento del impuesto fijo. Se identifica un desfase en las condiciones de pago si el contribuyente pretende diferir el pago del IRPEF respecto de la porción restante de la renta imponible no fija aprovechando el incremento del 0,40%.