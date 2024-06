“Ella simplemente está tambaleándose. Stefano Di Martino lo triplica con programas estúpidos”.

Fabricio Corona No lo piensa dos veces antes de ir contra la corriente. Alessandro Cattelan. El ex rey de los paparazzi, en una transmisión en vivo por Twitch con Humiatul, realizó una serie de duras críticas hacia el presentador del programa «De cerca, nadie es normal». Fabrizio Corona no tiene dudas y afirma que «falla en todos los programas».

Dichos de Fabricio Corona

«¿Viste la transmisión de Alessandro Cattelan? Sí, es un programa de mierda, dejaron que este incompetente lo dirigiera y no entendemos por qué – explicó Fabrizio Corona durante una transmisión en vivo en Twitch con Homyatol -. Mira, es un programa que cuesta 500.000 euros por episodio. Quería entender por qué este tipo todavía es considerado un presentador de horario estelar, le confían programas con mucho dinero y es alguien que no puede hacer nada. ataques? Yo digo lo que pienso. No es divertido, no es guapo, no es inteligente, no es divertido, hace malos programas, es un fracaso en Rai Due, es un fracaso en Rai Uno, es un fracaso en Netflix”.

Y añadió: “Stefano Di Martino triplica a Cattelan con programas estúpidos. Uno de ellos obtiene el 4% de participación y el otro el 13%”. «Catelan es peor que Fazio, que pertenece a la familia Molino Bianco, como lo era Fedez con Chiara».

