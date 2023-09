Otro desastre de reacción en cadena: protestas del público

Desde hace varios años es el programa más visto del verano, y esta temporada también Reacción en cadena Obtiene excelentes calificaciones a diario. Sin embargo, en las últimas semanas cada vez han surgido más críticas por parte de los aficionados a la prueba. Opinión 1que se destaca cada vez más a través de las redes sociales como Calidad de los competidores – Después de eliminar a los campeones. Vamos vamos – Ha disminuido notablemente, pero también cómo están las cuerdas finales. Dificultad creciente A veces es imposible adivinar. Esta postura también se repitió en el episodio de ayer, lunes 4 de septiembre.





Reacción en cadenaOtra pesadilla para la reconciliación

el niños lentejasQuienes se proclamaron campeones hace unos días, en el episodio de ayer se enfrentaron a un nuevo equipo de competidores, Comunella. Como es habitual, la atención del público se centró en los partidos finales, en particularAcuerdo de beneficio mutuo, que esta vez también fue un auténtico desastre. Olvidemos las 20 palabras que Day y Day adivinaron: Anoche ambos equipos cometieron una larguísima serie de errores que los llevaron a los playoffs por sólo puntos. 3 palabras cada una. Sólo gracias a su velocidad en los playoffs los Lenticchia Boys se confirmaron como campeones, pero una vez más, la afición del equipo Reacción en cadena Levantaron bastantes Críticas Contra todos los competidores. “3 a 3, qué colapso de habilidad después de Dai e Dai”, comentó alguien en Twitter. «Qué vergonzoso. Qué incómodo. Qué bajo», escribió alguien más. O también: «Me quedé estupefacto, ahora soy un acuerdo perdedor».

Protestas públicas

el Protestas públicas No se detienen ahí. Además de quejarse por la falta de preparación Nivel bastante bajo Uno de los últimos equipos en rotar en el programa, los fanáticos del Test tienen muchas críticas bajo la manga. Autores a Reacción en cadenaculpables según ellos de crear una última palabra cada vez más difícil e incluso con conexiones indisponible. Un ejemplo de ello es el discurso que cerró el episodio de ayer: los Lenticchia Boys no lograron encontrar la solución a la conexión entre «full» y «turn», intentando utilizar «rouade» pero sin mucha convicción. «Y la solución fue»redirección«, y esto precisamente desató una ola de indignación entre el público, que (con razón) señaló que la conexión entre las palabras era nada menos que Agotador e imposible de adivinar.. “Si yo fuera ellos denunciaría a los autores, ¡es una estafa!”; «Esta noche la solución no es la correcta. La palabra debe relacionarse con otras y el invierno no tiene nada que ver. Esto no es bueno»; O también: «¿Pero también si queremos ver desde una perspectiva muy amplia, desde el final hasta el final, cómo deberíamos haber llegado allí?»