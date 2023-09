El papel de los científicos en la sociedad según Oppenheimer

El enorme interés suscitado por la última película de Christopher Nolan también ha repercutido en las librerías, donde en las últimas semanas han aparecido o reaparecidos varios libros dedicados a J. Robert Oppenheimer, el físico estadounidense considerado el «padre de la bomba atómica». Uno es oppenheimer (Garzanti), la biografía ganadora del Premio Pulitzer 2006 escrita por Kay Bird y Martin J. Sherwin: el libro en el que Nolan basó el guión de la película. Pero también hay uno escrito por Oppenheimer: se titula Cuando el futuro es historia (Ott) recoge ocho lecciones y conferencias celebradas por el mundo entre 1947 y 1954, tras el uso de las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

El libro cuya introducción Emanuele Minetti escribió correoMuestra cómo Oppenheimer trabajó para establecer un organismo internacional para controlar la proliferación de armas atómicas y cuáles fueron sus pensamientos sobre el papel de los científicos en la sociedad después de la experiencia del Proyecto Manhattan. Publicamos un extracto de la Lección Siete, el discurso pronunciado el 1 de enero de 1953, que habla exactamente de esto.

***

¿Qué me preocupa de manera especial? […] Para decirlo de manera muy simple y brutal, la cuestión es que el científico no tiene más lugar en la sociedad actual que el artista o el filósofo.

Por supuesto, se le paga, se le apoya e incluso se le respeta por razones que a menudo no comprende. Pero no se integra en la sociedad, lo que significa que sus ideas y su trabajo no van más allá de los estrechos límites de su profesión; No forma parte de la vida intelectual y cultural de su época. Siempre me sorprende la ignorancia, la asombrosa ignorancia respecto de los conceptos más simples de mi campo de estudio, que prevalece entre los historiadores que frecuento, entre los estadistas que conozco y entre mis amigos industriales. No tienen idea de lo que se estudia en física y creo que también tienen ideas muy vagas sobre otras ciencias.

Por mi parte, sé que sólo gracias a mucha suerte y mucho trabajo he podido tener una idea preliminar de lo que se estudia en las demás salas de ese gran edificio llamado ciencia. Leo la Physical Review y hago un gran esfuerzo por comprender sus artículos cada quince días, por lo que creo que tengo al menos alguna idea de lo que está sucediendo en las diferentes ramas de la física; Pero, en general, sabemos poco unos de otros y el mundo exterior no sabe nada de nosotros. Creo que esta situación puede variar ligeramente de un lugar a otro. Quizás en Inglaterra, donde existe una especie de tendencia nacional a negarse a permitir que las cosas se vuelvan oscuras e inaccesibles, tradicionalmente se ha hecho más esfuerzo para garantizar que las personas educadas tengan una idea de lo que hacen los matemáticos, astrónomos y físicos; No sólo conocen los subproductos de su trabajo, las aplicaciones prácticas, sino también lo que piensan los científicos.

Esta sorprendente ignorancia general de las últimas ideas y descubrimientos científicos y técnicos contrasta marcadamente con lo que estaba sucediendo hace dos o tres siglos, y algunas de las razones son claras. Pero creo que la ciencia actual es más aguda, más rica, más importante para la vida humana y más útil para la dignidad humana que la que tuvo un impacto tan grande en el Siglo de las Luces. Es una influencia que afectó las formas, modelos, tradiciones y esperanzas -que se reflejan en nuestra constitución- de la sociedad humana. La ciencia no retrocede y no hay duda de que la mecánica cuántica representa una analogía más interesante, más útil y más observable para la vida humana que la mecánica newtoniana. No hay duda de que incluso la teoría de la relatividad, tan extendida y poco comprendida, puede resultar de gran interés para la gente en general. Y que los descubrimientos de la biología, la astronomía y la química enriquecerían toda nuestra cultura, si tan solo se comprendieran.

– Lea también: La historia de Robert Oppenheimer.

Quizás lo más inquietante es que existe un abismo entre la vida de un científico y la vida de un hombre que no es científico, un abismo que es peligrosamente profundo. El experimento científico (golpear repetidamente el pie contra algo y luego darse cuenta de que en realidad está golpeando una roca que hasta hace poco era desconocida) es difícil de comunicar a través de la divulgación, la educación o conferencias como esta. Explicarle a un hombre lo que se siente al descubrir algo nuevo sobre el mundo y la naturaleza es tan difícil como describir la iluminación mística a un niño pequeño que no tiene idea de lo que podría ser esa experiencia.

La Ilustración fue un período histórico particular, lleno de esperanza pero también algo superficial; Sólo un historiador puede decir verdaderamente cuántas de las ideas de esa época se derivaron del gran interés por la ciencia. Pero sabemos que los mismos hombres que escribieron sobre política y filosofía (aunque no siempre con resultados felices) también escribieron sobre ciencias naturales, física, astronomía y matemáticas. Sabemos que Franklin y Jefferson, en dos niveles muy diferentes, lograron recorrer todo el camino desde un interés vital, y en algunos casos práctico, por la ciencia hasta el mundo de los negocios; Está claro cuán difundida está la luz que se arrojan mutuamente en sus escritos.

En aquellos días la ciencia estaba relacionada con las artes prácticas y estaba muy cerca del sentido común; La ciencia siempre ha consistido casi exclusivamente en la aplicación cuidadosa, paciente y persistente de las artes prácticas y del sentido común. Sin embargo, la cadena ahora se ha estirado desproporcionadamente. El mero proceso de guiar a un niño a través de los eslabones elementales de esta cadena ocupa gran parte de su vida, y es un viaje tan agotador tanto para el alumno como para el maestro, que el método simple de comunicación y comprensión, que era suficiente en los siglos XVII y siglos XVIII, es ahora suficiente. Ya no es suficiente.

Este problema ha sido estudiado por muchos especialistas y no pretendo hablar de nada nuevo o extraño. Creo que la idea de crear cursos de laboratorio fue un intento de exponer a los jóvenes a la experiencia de descubrir algo; Pero mi temor es que al tratarse de experimentos de los que el profesor ya conoce la respuesta, todo el proceso ya no sea lo que es: sea una imitación, no algo real y original.

Supongo que todos habrán leído los elocuentes llamamientos hechos por muchos académicos, entre los que destaca el Rector Conant, para tratar de comunicar algunos de los conceptos básicos de la ciencia mediante lo que es esencialmente el método histórico. Sus escritos, en mi opinión, prueban que la ciencia como actividad humana puede abordarse mediante el método histórico, pero el método científico, o cualquier descubrimiento científico, no puede comunicarse por los mismos medios. Me preocupa mucho que nuestras tendencias educativas, lejos de hacernos parte del mundo en el que vivimos, en el sentido muy particular de poder intercambiar ideas y experiencias con nuestros pares, en realidad nos estén llevando en la dirección opuesta.

Y todo esto es muy extraño: vivimos en un mundo tan influenciado por la ciencia, nuestra forma de pensar, nuestras ideas y los términos en los que tendemos a hablar de las cosas, el concepto de progreso, el concepto de hermandad de discípulos y eruditos que son tan familiares en la vida cristiana: podemos encontrar todos estos elementos originalmente en una época en la que la ciencia también es entendida y estudiada por hombres de negocios, artistas y poetas. Pero hoy vivimos en un mundo donde poetas, historiadores y empresarios se enorgullecen de no tener la más mínima intención de aprender ni siquiera los conceptos científicos más simples, considerándolos el final de un larguísimo túnel que ninguna persona en su sano juicio puede iniciar. Para viajar hacia él. Por esta razón nuestra filosofía, si es que la tenemos, está algo anticuada y, en mi opinión, completamente inadecuada para nuestros tiempos.

Creo que, independientemente de la concepción que uno tenga de las revoluciones cartesiana y newtoniana en la vida intelectual europea, los días en que moldearon todo lo que era suficiente para el conocimiento han quedado atrás. Ahora es necesario un análisis más cuidadoso de la naturaleza del conocimiento humano y sus conexiones con el universo si queremos hacer justicia a la sabiduría de nuestra tradición y al maravilloso y diverso florecimiento de los descubrimientos representados por la ciencia moderna.

La investigación es trabajo. El problema que quiero plantearos y con el que me gustaría saludaros es cómo transmitir este sentimiento de trabajo a nuestros compañeros varones que no están destinados a dedicar su vida a la búsqueda profesional de nuevos conocimientos.

© 2023, De Agostini Libre SrL

Con permiso del editor.

– Lea también: Quien esta adentro oppenheimer