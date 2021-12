Oscar 2022: Paolo Sorrentino es preseleccionado – Cine

Se ha realizado un cambio: Paolo Sorrentino ha superado la lista corta de las 15 mejores películas internacionales anunciadas hoy por la Academia. El 8 de febrero se sabrá si «E ‘Stata la Mano di Dio» ganará la nominación y, de ser así, si la película más autobiográfica del 27 de marzo, aproximadamente una memoria ambientada en Nápoles en la década de 1980, le permitirá » traer otra estatuilla «. Deseable ocho años después de la estatuilla que ganó por» La Gran Belleza «.

Para «Ennio» de Giuseppe Tornator y «Marx Can Wait» de Marco Bellocchio, nada lo hace: ninguno está en la lista de finalistas al mejor documental con más de cien películas en competencia. En contraste con «Fue la Mano de Dios», hubo otros 91 candidatos nacionales. Han aparecido otras películas favoritas de Eve, incluida la película iraní «Hero» Asghar Farhadi, la película animada danesa de Jonas Boeher Rasmussen, la película japonesa Ryosuke Hamaguchi «Driving My Car» basada en un cuento de Haruki Murakami, la finlandesa «Cabin No. 6» y El español «El buen jefe» y el noruego «La peor persona del mundo». Genial excepto por el francés «Titán» que ganó la Palma de Oro en Cannes.

«Flee», que ya ganó una Efa, entró en la lista de finalistas a Mejor Documental y Mejor Animación y podría hacer historia como el primer documental en ser nominado a Mejor Película. También una visita obligada son «Summer of Soul», «Billie Eilish», «The Rescue» y «The Velvet Underground» con Rasmussen.

Entre las otras preselecciones anunciadas hoy se encuentran musicales: Johnny Greenwood participó dos veces por su trabajo en «Power of the Dog» y «Spencer». Estrellas como Billie Eilish («No Time To Die»), Beyonce («Be Alive»), Jay-Z («Guns Go Bang»), Ariana Grande («Just Look Up») y U2 («Your Song Saved My Vida «).»). La competencia está de regreso después de su película «Io Si» con Laura Pausini, la nominada en 12 ocasiones Diane Warren con «Somehow You Do» y Lin-Manuel Miranda por «Dos Oruguitas» de Encanto.

Era la Mano de Dios ‘ya había ganado el Gran Premio del Jurado en Venecia 78 y el Premio Mastroianni para el protagonista Filippo Scotti, pero el 11 de diciembre falló el objetivo de Efa, los Premios de la Academia Europea mientras tanto. entre las películas más vistas en Italia en Netflix en Estos primeros días de retransmisión, habiendo sido estrenada también en cines. Producida por Lorenzo Mieli y Paolo Sorrentino, una producción de The Apartment (Fremantle Collection) para Netflix, es la más íntima, más valiente, Película más autobiográfica En el medio hay una historia de alter ego El cambiante Fabito (Scotty) que estuvo entre la glorificación de Nápoles en los años 80 enloquecido por Maradona y su tragedia personal (pérdida accidental y temprana de sus padres), también encuentra su camino gracias a un encuentro con el director Antonio Capuano: su futuro es el cine, en Roma, protagonizado por Tony Cervello, Teresa Sabonangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Enzo Decaro, Renato Carpentieri.