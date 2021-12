Nieve el 25 de diciembre, ¿solo una sugerencia? Te contamos toda la verdad sobre una Navidad blanca »ILMETEO.it

Clima: Nieve el 25 de diciembre, ¿es solo una sugerencia? Te contamos toda la verdad sobre una blanca Navidad

blanca Navidadnieve en navidad? Un sueño para muchos niños, pero también para muchos adultos. Incluso aquellos que no son fanáticos del frío y la nieve tendrán que admitir queambiente navideño blanco Es realmente algo magia Y que todo el mundo debería intentarlo al menos una vez en la vida. Esto es, por supuesto, teniendo en cuenta las molestias que puede ocasionar el manto de nieve, especialmente para los movimientos de muchas personas que también trabajan (y sobre todo) el 25 de diciembre.

Pero es solo una sugerencia ficticia o en realidad sucedió en el pasado.? A la espera de entender si hay una oportunidad este año en algunas regiones de Italia (¡hasta ahora, las posibilidades no disminuyen!), Revivamos La nevada más importante eso marcó 25 de diciembre.

Empecemos diciendo que en el frente meteorológico, la nieve en las llanuras entre Efe y Santo Stefano no era muy común en Italia. Debemos volver a Navidad 2000 Para nevadas generalizadas en el noroeste con 15-20 cm también Milán mi Turin. En 1996, la nieve visitó las regiones del Adriático, aunque un poco más tarde: entre 26 y 27 de diciembreGracias a la entrada de los vientos glaciares borianos, la nieve caía profusamente sobre los cerros y llegaba también a todas las costas y ciudades importantes como Pescara y Bari.

Retrocediendo en el tiempo, sucedió otro caso de Navidad con frío y nieve Diciembre de 1986, cuando nuestra península experimentó una interrupción del aire helado (-10 ° C a 850 hPa) en Nochebuena. El día 25, cayó nieve en Pescara, Campobasso y Potenza con unos 20 cm de acumulación. Entre Navidad y Santo Stefano también nevó en Bari, Brindisi, Gioia del Colle, Lecce y Cerdeña en Olbia y Cagliari.

mi ¿Roma? Las nevadas en la capital son un evento poco probable en sí mismo, y el día de Navidad se vuelve más único que raro. pero en 1940 Nochebuena, en la helada capitalina mezclada con lluvia y luego más copos de nieve el día 25 con un cúmulo de 4 cm; Un evento similar también ocurrió en 1962 con una acumulación de 4 cm en el Boxing Day.

En definitiva, como hemos visto desde el punto de vista climático y estadístico Eventos de nieve El día de Navidad son muy raras y hay que tener en cuenta que en las últimas décadas las temperaturas medias ciertamente han subido, debido al infame Cambio climático. Según los estudios de CNR-ISAC, las temperaturas medias anuales en Italia han crecido 1,7 ° C en los últimos 150 años, pero la contribución más significativa a este aumento se ha producido en los últimos 50 años, siendo el aumento aproximado. 1,4 ° C. A primera vista, poco más de 1 ° C puede parecer un poco, pero como podemos ver, marca la diferencia en un evento meteorológico en particular y siempre está al máximo como la nieve, especialmente en altitudes más bajas cuando la corteza se convierte en agua.

¡Pero pasemos a las noticias! Este año, la nieve puede volver a aparecer junto con Navidad, aunque no es fácil. La última actualización ya ha confirmado el riesgo de fuertes nevadas. Por los Alpes y parte de los Apeninos Norte central.

Gran noticia sobre todo para los amantes de los deportes de montaña y de invierno que podrán saborear la magia de un blanca Navidad Inmersos en la extraordinaria naturaleza que caracteriza a nuestras montañas.