Onana, errores con el Manchester United en la Champions

André Onana mira al vacío. Fuera de la zona mixta de Old Trafford, los aficionados aún invocan su nombre, ahogados por los gritos de los aficionados del Galatasaray que no dejan de aplaudir el logro de sus jugadores. El portero del United camina despacio, como si a cada paso recordara los errores de otra noche negativa, como si cuanto más se acerca a la salida, más recordara el pase equivocado que provocó la expulsión de Casemiro y el penalti lanzado por Icardi. Se perdió el capítulo final de la colección de horrores del ex portero del Inter en esta primera parte de su aventura en Manchester. Esta vez también Onana perdió la palabra: tras el desastre ante el Bayern, su peor partido hasta la fecha, acudió a los medios para explicar que había cometido un error y que la derrota fue culpa suya. Esta vez camina derecho, apenas saluda, pensando en su cabeza por qué sigue cometiendo errores desde que está en Inglaterra.