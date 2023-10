Activision dice que Call of Duty podría mejorar después de la adquisición de Microsoft

Kostic habla más precisamente sobre la posibilidad de esto Aproveche vastos recursos Microsoft lo puso a disposición para aumentar las capacidades de producción de Call of Duty, especialmente desde el punto de vista tecnológico.

Activision dice que es un acuerdo positivo para todos

Call of Duty: Modern Warfare III en una foto

El presidente de Activision Blizzard no entró en más detalles para explicar para qué pretende utilizar específicamente las tecnologías de Microsoft, pero reiteró que esta adquisición representa una «oportunidad excepcional» para Activision Blizzard: «Como dijimos antes, este acuerdo es excelente para la industria». Nos permitirá Llevando más juegos a más jugadores«.

Además de las integraciones de motores y las soluciones de desarrollo de juegos, es posible que Kostich también estuviera hablando de la infraestructura de servidores de Microsoft que podría explotarse en el modo multijugador de Call of Duty, pero no se puede descartar que también estuviera hablando de las ventajas que ofrece Find Yourself. ofrece dentro de la empresa que… Desarrollado por Windows.

Mientras tanto, el acuerdo parece estar avanzando bien. Estamos esperando una nueva respuesta de la Autoridad de Mercados de Capitales a la propuesta de adquisición reestructurada, pero es posible que el acuerdo esté a punto de cerrarse.