Ómnibus, cerrajeros y el temible plan de China: «La misión imperial»

Desde el estallido del conflicto en Ucrania, muchos se han preguntado qué papel juega China en este contexto. Un país gobernado por una dictadura comunista que persigue sus propios objetivos. Y lo más importante, probablemente, la consolidación de su posición como primera potencia mundial al derrocar del trono a Estados Unidos y Rusia, que desde hace un tiempo dan vida a recreaciones de la Guerra Fría. El conocido analista geopolítico Dario Fabbri intentó presentar su propia versión de la estrategia china durante el episodio de Omnibus el viernes 12 de mayo: «Los chinos a lo largo de la historia han estado buscando una misión imperial. Con este conflicto, se ha encendido una bombilla. ” ¿De qué está hablando? “Durante mucho tiempo ha querido tomar la iniciativa en esos países que una vez llamamos el Tercer Mundo y ahora ha visto que, por dos votos en la Asamblea General de la ONU el año pasado y este año, una mayoría justa de la humanidad votó por Rusia”.

La invitada de La7, Alessandra Sardone, revela la razón probable que lleva a Xi Jinping a asumir el papel de pacificador oportunista entre los litigantes: “Si me hago cargo de la mediación antioccidental —explica Fabry, refiriéndose al presidente chino— y demuestro que soy bueno en el ojos del planeta, no puedo sino beneficiarme de ello». Y esta es la razón, admite, por la que “China se ha lanzado de forma más contundente a esta línea en los últimos meses”. Luego concluye diciendo: «Kiev está en problemas con Beijing. Porque sabe que no es un gran partido con Rusia y que tiene intereses secundarios». Sin embargo, y esto no es poca cosa, “antes del inicio del conflicto, el primer accionista estaba en Ucrania”. Por lo tanto, los siguientes pasos nos dirán cuánto puede influir China en las posibles negociaciones de paz en la guerra entre Putin y Zelensky (y Biden).