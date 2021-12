Omicron todavía envía las bolsas en rojo. Fuertes ventas en el sector tecnológico

Escuche la versión en audio del artículo.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Una noche después del Armisticio buen rendimiento del índice, El temor a la propagación de la variante Omicron está regresando (el primer caso ha sido confirmado en los EE. UU., California), mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó el miércoles su preocupación y habló de una «carrera contra el tiempo». Los miedos todavía están en un segundo plano por alta inflación (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó un salto en la región en octubre al 5,2% desde el 4,6% en septiembre y a la cima desde 1997), con posibles movimientos de los bancos centrales y de los gobiernos, incluido el gobierno italiano, considerando medidas para hacer frente a la subida de precios, especialmente la energía.

Entonces Bolsas de valores europeas Avanzan en nombre de la debilidad, aunque suben de los fondos al inicio de la jornada. en la mitad del día FTSE MIB Milán es débil. En Italia apareció La tasa de desempleo subió un 0,2% hasta un 9,4%.. También pierden altura CAC 40 París, fechada DAX 40 en FrankfurtIBEX 35 en Madrid, el Ftse 100 en Londres yAEX Amsterdam. No hay apoyo de las cifras de empleo de la eurozona, ya que la tasa de desempleo cayó al 7,3% en octubre, desde el 7,4% en septiembre y desde el 8,4% del año anterior. En la UE, es del 6,7% después del 7,5% en septiembre y en comparación con el 7,5% en octubre de 2020.

Future Wall Street se ha movido un poco y los subsidios están funcionando mejor que las estimaciones

Los futuros blandos de Wall Street (S&P 500 y Dow Jones subieron modestamente, mientras que los futuros de Nasdaq cayeron), después de las solicitudes iniciales de desempleo mejores de lo esperado, que aumentaron en 28.000 a 222.000 la semana pasada, frente a las expectativas de 240.000 unidades. Todo esto en vísperas de la publicación de los datos de empleo de noviembre, un termómetro importante para el desempeño de la economía estadounidense. Las acciones de tecnología están en el centro de atención, con Apple cayendo más de 3 puntos en el mercado primario luego de los rumores de que el gigante de Cupertino ha detectado proveedores con una posible desaceleración en la demanda del iPhone 13.

La inflación y la epidemia aún están por delante

Luego de un respiro en la noche, las preocupaciones por el avance de la pandemia volvieron a aflorar, con la variable Omicron, y las dudas sobre la actuación de los bancos centrales, que luchan por combatir la inflación. En el frente de la salud, el principal asesor de la Casa Blanca sobre el virus Corona, Anthony Fauci, expresó su preocupación al enfatizar que Omicron puede ser más portátil Lo cual puede superar la protección conferida por la vacuna. Sin embargo, por el momento no hay datos. Además, aquellos que han tenido este tipo muestran solo síntomas leves. Sin embargo, en los Estados Unidos, la administración de Biden está preparando un nuevo apretón en las entradas, con el compromiso de obtener un hisopo negativo dentro de las 24 horas anteriores a la llegada, incluso para las vacunas. En todo caso La Organización Mundial de la Salud cree que cerrar las fronteras no detendrá la propagación La versión internacional de la variante Omicron del coronavirus ya podría tener efectos adversos en la lucha contra la epidemia. En el trasfondo, también hay preocupación por los movimientos futuros de los bancos centrales, a la luz del hecho de que la inflación continúa corriendo y, por lo tanto, como señaló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya no es solo un paso. El banquero anunció que el banco estadounidense discutirá en diciembre si esperar a la reducción, que expirará en junio de 2022. Los analistas también temen la posibilidad de un ajuste de las tasas de interés el próximo año.

En Piazza Avary por St., Positively Stellantis y Mediobanca

En Piazza Afari, casi toda la lista de precios principal se muestra en rojo. Stmicroelectronics Acusa peor actuación tras el rally de esa víspera de hoy. Las acciones se ven afectadas por el hecho de que Apple, uno de sus principales clientes, haya señalado una posible ralentización de la demanda del nuevo iPhone 13. Finecobank y el ExorEste último se hizo popular en vísperas de los indicadores que surgieron durante el Día del Inversor, donde el presidente John Elkann confirmó que la participación contendría $ 10 mil millones en efectivo el próximo año, de los cuales $ 9 mil millones se utilizarían para inversión. Stilants Va en contra de la tendencia, a pesar de que las matriculaciones en Italia fueron mal en noviembre: cayeron para el grupo en un 33,3%, frente a una caída del mercado del 24,6%. ocupar puestos general, a una tímida altura Mediobanca, a la espera de noticias de su futuro, a los ojos de los empresarios Leonardo del Vecchio y Francesco Gaetano Caltagirone, destacados colaboradores de ambos. También registraron un ligero aumento Saipem y el Dónde estásA la espera de las decisiones de la OPEP + sobre la producción de crudo. Fuera de Ftse Mib, obtenga ganancias Banco Mps, después de la reunión de esa noche.