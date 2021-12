Caroline Smith «Tengo dolores en todas partes pero sigo trabajando» – Corriere.it

de María Volpi

La jefa del jurado de «Dancing with the Stars» desde 2015 está luchando contra el cáncer de mama y se ve obligada a seguir siguiendo tratamientos que provocan sufrimiento en el organismo.

Un verdadero ejemplo de coraje y resistencia. Caroline Smith, presidenta del jurado de «Dancing with the Stars» de Rai1, siempre es educada y sonriente, juzgando a los concursantes en competencia, con eficiencia e ironía. Pero detrás de la sonrisa hay mucho dolor. Sigue luchando contra el cáncer de mama, y ​​recientemente en una larga entrevista con la revista «Diva-e-Donna» afirmó que ha mejorado mucho, sobre todo gracias a los tratamientos que aún no han terminado, pero que tiene un gran dolor: “Tengo dolores en todas partes y, sin embargo, seguimos … con una sonrisa”.