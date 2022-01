Omicron es solo 10 veces más mortal que la gripe. Andreoni: «Los igualaremos pronto»

“Todavía es pronto. Pensar en una cura, desde el punto de vista epidemiológico y preventivo, enfermedad del coronavirus como uno sencillo gripe No es aceptable. Veo que nuestra sala se está llenando de nuevo y entre los pacientes más peligrosos están los infectados Omicrón. No deben pasar fake news que esta alternativa no es engañosa. Ciertamente, estos invitados no han sido vacunados«. Sres Massimo Andreoni Es el director científico de nombradaSociedad Italiana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Pero también es el jefe del departamento de enfermedades infecciosas de uno de los hospitales rumanos más importantes, el Policlínico Tor Vergata. «Créanme -explica- cuando uno ve el estrés que hay en nosotros como en todos los hospitales para pacientes de Covid, la idea de que el Covid es la gripe hoy en día parece realmente inapropiada. Tal vez podría pasar en el futuro pero no estamos en ese punto». aún.»

Pero en España, el Gobierno de Sánchez se lo está pensando. Incluso en el Reino Unido, Boris Johnson, aparte de sus problemas con la fiesta organizada durante el confinamiento, se dirige hacia la normalización. Algunos científicos piden no proporcionar datos de infección diarios, lo cual es engañoso. “Pero una cosa es mantener los nervios y pensar en esta nueva fase de la epidemia, sabiendo que tenemos armas como vacunas, monoclonales y antivirales a nuestro alcance, y otra cosa es pensar que aún no estamos en una etapa delicada. ”, Andreoni abre los brazos. Teniendo en cuenta que también tendremos que abordar, en los próximos meses, el problema de algunos pacientes recuperados que aún presentan síntomas de la enfermedad de Covid a largo plazo, las consecuencias a largo plazo de la enfermedad. Es otra diferencia con la gripe, que una vez pasada no deja rastros.

Comencemos con los números. En Italia, la vigilancia de la influenza, cuyos datos se informan en el sitio web del Instituto Superior de Salud – Epicentro, no es tan detallada como la de Covid. Sin embargo, la estimación anual, según una investigación que también tiene en cuenta más muertes de las esperadas, sitúa las muertes por gripe en 8000. No son solo directas, sino también indirectas: la gripe puede haber exacerbado otras enfermedades. En resumen: 8000 es un número de precaución. Desafortunadamente, Covid se ha acostumbrado a personalidades muy diferentes. En 2021, con el país virtualmente abierto pero también con escudo vacunal, la cifra de muertos fue ocho veces mayor que la de gripe, 63 243. Así que la comparación no se sostiene. No solo eso: El virus Covid, en comparación con la gripe, está afectando más a los sistemas de salud y también a la economía, dado que hoy tenemos 2,2 millones de personas contagiadas que están recluidas en sus casas (en la gran mayoría de los casos, afortunadamente no están en hospital) que no puede ir a trabajar. Se debe sumar a aquellos contactos estrechos que, de no vacunarse con una tercera dosis, deberán permanecer en cuarentena. En los hospitales, los números son despiadados. Por supuesto, incluso la influenza, en su pico estacional, pone a las salas de emergencia en una dificultad particular, pero con el SARS-CoV-2, las salas simplemente no pueden contenerlo. No hay datos de hospitalizaciones por gripe, pero lo que vemos a día de hoy, pese al escudo vacunal, es que sigue aumentando el número de camas ocupadas por enfermos de Covid: hemos llegado a 19.000. “Cuando podamos empezar a pensar en volver a la vida normal – señala el profesor Andreoni – ya deberíamos haber fortalecido los hospitales, aumentado el número de plazas y el personal para responder a cada ola». No se está haciendo de la noche a la mañana, por la falta de figuras profesionales, y no hay suficientes médicos y enfermeras capacitados para contratarlos. También necesitaremos especialistas que atiendan a las personas que han pasado la infección pero tienen la enfermedad de Covid de larga duración, lo que no suele pasar con la gripe. ¿De cuántos pacientes estamos hablando?

Algunas investigaciones asumen que el 50 % de los que están hospitalizados, un estudio reciente en Lombardía se detiene en el 42 %, con distintos grados de gravedad. De los 858 pacientes que visitó el Departamento Respiratorio de Lombard, dijo a Quotidiano Sanita la Dra. Michele Vitaka, directora del Departamento de Neumología de Rehabilitación del Centro Maugiri, el 21 por ciento estaban hospitalizados en cuidados intensivos y 60 estaban ventilados. Bueno, solo el 58 por ciento de los casos no tenían discapacidad alguna mientras que el 20, 12, 6 y 4 por ciento respectivamente tenían discapacidad leve, moderada, avanzada o muy avanzada». La investigación concluye que los efectos a largo plazo más comunes son respiratorios y nerviosos. («niebla mental»). También hay dificultades con la memoria, dolores de cabeza, síntomas gastrointestinales y cardiovasculares. Pero, ¿está mejorando la situación? «Tenemos más armas – dice Andrioni – un tipo de anticuerpo monoclonal que da excelentes resultados incluso con Omicron, pero eso nos obliga a hacer la secuencia cada vez para no usar las cosas incorrectas. Comenzamos a usar el nuevo retrovirus, Molnupiravir, que funciona solo al comienzo de la enfermedad y aún no se puede administrar a todos». Pfizer llegará pronto. Y luego tenemos las vacunas, que afortunadamente reducen las hospitalizaciones». Covid como la gripe como algo completamente diferente. Por supuesto, Omicron provoca menos hospitalizaciones por porcentaje, pero grandes números, debido a su transmisibilidad, envían a muchas personas al hospital y también son fatales. Y todavía no sabemos cómo se verá a continuación, francamente”.