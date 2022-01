Juventus, boletas de calificaciones de CM: McKennie está allí, el wingman de Kulusevski, De Sciglio y Alex Sandro lo arruinan todo | primera página

InterJuventus 2-1

juventus

Perrín 6.5:

En la primera mitad, el Inter llega por todos lados, siempre se mantiene en la línea de gol pero no es convocado para intervenciones especiales. Excelente el cabezazo de Dumfries en el minuto 14 del segundo tiempo.

De Sciglio 5: ¿Se trata de un gol contra la Roma o de un desafortunado penalti fallado?

Rujani 6Confundido y vacilante al principio, el papel del sustituto puede no mantenerse a largo plazo. Pero cuando la Juve se organiza, puede hacer lo suyo. En su último aliento, Alex Sandro quedó atónito ante la locura de Alex Sandro.

Chiellini 6.5: Alma, cierto, solo él la tiene. Luchar solo contra todos, y el milagro del error de Alex Sandro, fracasó.

Álex Sandro 4: Engorroso e impreciso, uno de los misterios de estos años es el retroceso del rendimiento. Lo que hace al final del juego es incomprensible.

Locatelli 6: Inter en la debilidad de la Juve, intentar liquidar lo máximo posible (1 punto Bentancourt 6: Tiene media hora de mezala se la pasa sin pudor y sin halagos)

Rabio 6: Se necesitan guerreros, siempre parece estar en pantuflas. Pero está claro que cumplirá al pie de la letra la tarea que le encomendó Allegri si se queda en el campo hasta el final.

Bernardeschi 6: Me quedo tranquilo en Roma como Rabiot, se tarda un poco en entrar en el partido pero de todos modos no afecta ni cuando se puede (34′ st Arturo 6: Ahora Allegri lo tiene en cuenta al menos, ¿es demasiado tarde para pensar en imponer al Arsenal?).

Kulusevski 6: Dybala prefirió aferrarse a Brozovic, no es que el rol de centrocampista de primera línea le permita glorificarse (29′ Dybala 5.5: Quién sabe si al final se cansará de la medida como cualquier otro jugador, en el césped y en los comentarios de Arrivabene. Sin embargo, se coronó como el hombre en el corazón del proyecto: se quedó fuera de Napoli solo a la luz del doble desafío de Roma y Milán y luego pasó a la Supercopa por 74 minutos. Pero no se ve bien.)

Mc Kinney 7: En el lugar adecuado en el momento adecuado, los problemas de la Juve hay que buscarlos en otra parte.

Murata 6: en el área casi nunca se le ve, cuando se expande pero sabe hacerse notar y aún así la mitad del gol de McKinney es (42′ st Conocido 5: Ven y dálo todo. Probablemente sí, pero aún es muy poco). todos. Alegri 5.5: Tras el 1-1 en el torneo, probablemente fue el único satisfecho, repitiendo el mismo escenario con un equipo más de contingencia. Especulando con el partido nerazzurri y arriesgándose a subir en la salida, se adelanta y le devuelve el balón al Inter. Pero si el objetivo era resistir un cuarto de hora desde el final para cambiar el texto, entonces el objetivo se logró. El error de Alex Sandro seguramente no lo hubiera previsto. Parafrasea sus palabras en la víspera del partido, para que pueda ganar uno o dos partidos, pero la Juventus debería ser otra cosa incluso con estos jugadores.