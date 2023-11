Olympia Milán después de Mónaco | Cuestión del banjo. El dramático error de Messina

Lo que este equipo construyó y moldeó, y que hoy no puede sacarlo del barro. Francamente, hay mucho que decir sobre el caso Kevin Pangos. Ettore Messina decidió centrarse en Kevin Pangos, porque claramente el mercado no ofrecía nada mejor en términos de calidad/coste (en verano os contamos cómo la operación de Thompson, entre fichar al canadiense y dejarlo, ascendió a más de tres millones de euros ). Cálmate un poco.)

Ettore Messina torpedeó (o al menos eso parecía) a Kevin Pangos el 2 de noviembre, dejando el papel más sensible, ya uno de los mayores indicadores de fracaso de la Euroliga hace un año, en manos de Maudo Lu y Diego Flacadore. Una opción arriesgada y de altísimo impacto fue abortada a un mes de las carreras oficiales sin que hubiera una solución a mano.

Seamos claros: el problema no es el trabajo, porque cortar las ramas muertas en una fase de crisis es un acto fuerte y valiente. El problema es que no existe una solución real.

Ettore Messina no es el comandante Schettino, no abandona el barco. Nosotros, al menos, no esperamos que pueda o deba hacerlo en el corto plazo. Pero el «asunto Banjos» nos parece sólo una maniobra del comandante Schettino. El arco que llegó no una, sino dos veces. Porque las temporadas en las que el rendimiento del canadiense se vio afectado fueron dos temporadas, no una.

En definitiva, nadie tiene más responsabilidad que Ettore Messina. Pero Ettore Messina no es el único responsable. Creemos que sólo él puede sacar al equipo del barro. Se lo merece gracias a los resultados que hacen historia del club de forma positiva, y a los valores del equipo que hoy lucha con orgullo en lugar de derrumbarse.

Nos quedamos con una aclaración y una pregunta. “(El jugador) es de un nivel muy alto. Y con nuestro dueño, a pedido de nuestro dueño, decidimos ir a buscarlo”.

Esta frase sigue a la del 31 de agosto: “Si llega aquí (Mirotic, ndr.), estaremos en deuda con el compromiso del señor Armani y del señor Del Orco, un esfuerzo que no es sólo económico, sino también un verdadero gesto. de amor por el equipo”.

De nuevo anoche: “Necesitamos encontrar espacio. Jugar un poco de 4 y un poco de 3, jugar solo 4 mantendría a Mele y Voigtmann fuera del campo, y jugar siempre y solo 3 se volvería más difícil. Estamos tratando de encontrar un equilibrio».

Se ha respondido una pregunta sobre el pentáculo. Entonces cada uno es libre de leerlo como quiera. Lo leemos así: Mirotic es un regalo de Armani por un pedido concreto de Messina. Lo cual no informa un problema pero explica la elección. Y quizás utilice algunas palabras y ejemplos que no sean del todo reveladores.

No hay ningún entrenador en Europa que sea capaz de presentarse en la sala de prensa y hablar de Nikola Mirotic como un problema. Entonces, ni siquiera Ettore Messina.

Dicho esto, cuando hablamos de “un equipo que ya estaba asegurado” antes de que llegara Nikola Mirotic, nos preguntamos: Sin Mirotic, ¿sería este un equipo competitivo en la Euroliga? ¿Será Maudou Law el tiro necesario para ascender desde el puesto 12 en lugar de Shabazz Napier?

No estamos bromeando. Por eso creemos que Ettore Messina es, en este caso, sólo una pequeña mentira en el mercado.