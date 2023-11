«El hombre no tiene nada que ver con eso». En Lombardía, el director de ARPA (no graduado) designado por Fontana niega el cambio climático

¿Cambio climático? «Ha existido durante siglos geológicos» y «no es el resultado de la acción humana». palabra lucia el paloacaba de ser nombrado presidente de arpa lombarda (Agencia Regional de Protección del Medio Ambiente) por el Ayuntamiento de Attilio Fontana. En las últimas elecciones regionales, Lo Ballo fue candidata por el partido Fratelli d’Italia, y su candidatura, formalizada en octubre, ya había generado polémica porque la directora, a pesar de liderar un organismo muy artístico y sensible, no te graduaste.

Pero son sus comentarios sobre el clima los que están causando revuelo ahora. Mientras Lombardía está de rodillas varias veces por la sequía y las bombas de agua InundacionesLou Ballo responde a Claudio Bracchino etalpress Admite que no considera relevante la contribución humana al calentamiento global: “Es necesario separar la contaminación del cambio climático Cambia clima Ha sido continuo, pero para diferentes eras geológicas. Hemos estado pasando por esto desde hace mucho tiempo, desde siempre, desde que existe la Tierra.» Luego la pregunta directa: «¿No crees que también es fruto del hombre?» «No lo creo, No. Creo que la mala gestión del medio ambiente es fruto del hombre». Lou Ballou también exculpa a la región y a sus organismos: «Hablo del hombre, no de instituciones que tienen una gran conciencia». Para el director general de la FdI, la secuencia de los problemas medioambientales Las catástrofes naturales no bastan para demostrar el impacto humano sobre el clima. En Todo lo contrario, Le Palo cree que hay mucho malestar en torno a este tema: “Debemos lucharAnsiedad ambientalMensajes negativos de intimidación. «Es necesario explicar las cosas. No podemos volver a la Edad de Piedra».

Para Biefrancesco Majorino, líder del Partido Demócrata en la región de Lombardía, hay suficiente para exigir la destitución de Lo Ballo: «Lombardía no puede utilizar el dinero de los lombardos para dar voz a los negacionistas de la crisis climática, y Fontana debe destituir a Lo Ballo inmediatamente». De la cabeza del arpa. Vemos los efectos devastadores de los cambios en curso todos los días y no podemos darnos el lujo de perder tiempo y recursos colocando a quienes apoyan las teorías anticientíficas en roles de liderazgo.