«Ok Rusia para las negociaciones en Jerusalén» – Corriere.it

Las últimas noticias del domingo 13 de marzo. La guerra en Ucrania en el decimoctavo día: los rusos están a 25 kilómetros de Kiev. Una nueva llamada telefónica entre Macron, Putin y Schulz

4.52 am – Stoltenberg advirtió: Rusia podría usar armas químicas Debemos permanecer atentos porque es posible que Rusia pueda planear operaciones con armas químicas y eso sería un crimen de guerra. Así lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el diario alemán Welt am Sonntag recogida por Cncb.

4.46 – Biden: Putin contaba con un Occidente dividido, ¿no? Putin se ha basado en una OTAN dividida, un Occidente dividido y, francamente, una América dividida. Pero él no tenía nada de esto. El presidente estadounidense Joe Biden lo escribe en Twitter.

3.49 am – Kirshon rechaza el referéndum de independencia de Rusia Kherson sigue siendo una ciudad ucraniana y rechaza un posible referéndum ruso sobre la independencia. El contenido de la decisión aprobada por el consejo regional de la ciudad, de cara a la votación que los rusos quisieran realizar para crear una república popular similar a la creada en 2014 y 2015 en las regiones de Donetsk y Luhansk. informa la BBC. Zelensky señaló que Rusia tiene como objetivo crear pseudo-repúblicas para dividir el país.

3.31 am – Medios en Kiev: suenan sirenas en casi todas las provincias Sirin suena en casi todas las provincias de Ucrania, indicando a los residentes que busquen refugio de inmediato. Según informa el Kyiv Independent, la alerta por ataques aéreos ha sido lanzada, entre otras regiones, también en Kyiv, Kharkiv y Dnipro.

3.11 am – Ministro de Qatar en Moscú de Lavrov y (tal vez) de Putin El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar se dirige a Moscú, donde se espera que se reúna hoy con Sergey Lavrov y posiblemente con el presidente ruso, Vladimir Putin. Así lo informó Bloomberg, citando algunas fuentes que dijeron que en el centro de la conversación estaría el acuerdo sobre la energía nuclear iraní y la invasión de Ucrania. Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani sostuvo conversaciones en las últimas horas con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amirabad Allahian.

02.34 – Zelensky: más de 12.000 personas evacuadas el sábado Los invasores rusos no pueden derrotarnos. No tienen fuerza ni espíritu. Dependen únicamente de la violencia, el terrorismo y las armas. Así lo afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, al subrayar que los corredores humanitarios están funcionando, ya que 12.729 personas fueron evacuadas el sábado.

2.16 – Aiea, central eléctrica de Chernobyl trabajando con generadores La central nuclear de Chernóbil funciona gracias a generadores diésel externos. Así lo afirmó la Agencia Internacional de Energía Atómica (Aiea), y señaló que 211 empleados no pueden rotar y, de hecho, han estado viviendo dentro de las instalaciones desde la toma de posesión rusa. El Director General Rafael Mariano Grossi reitera su grave preocupación por la seguridad de las centrales nucleares en Ucrania, y destaca la Agencia Internacional de Energía Atómica.

1.39 am – The Washington Post: Los rusos atacan 9 hospitales Los ataques rusos han alcanzado al menos nueve instalaciones de salud en Ucrania, incluido el Hospital Mariupol. Lo que surge del análisis del Washington Post. Jason Strazioso, vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja, recuerda que los hospitales y los establecimientos de salud están protegidos por las leyes humanitarias internacionales.

1.16 – Kiev: Siete civiles asesinados no estaban en los corredores humanitarios Los siete civiles asesinados por los rusos cerca de Kiev no estaban utilizando los corredores humanitarios existentes. Así lo afirmó el Ministerio de Defensa de Ucrania, informó Sky News.

00.02 – Paulo Coelho denuncia el clima de miedo a Rusia

escritor brasileño Paulo Coelho Hoy condenó lo que llamó clima Rusia Desata la invasión de Ucrania. El autor de un libro escribió: La crisis de Ucrania es una excusa adecuada para la rusofobia. el alquimista. He estado en Lviv, Kiev, Odessa, Yalta y Chernobyl (Ucrania), y he viajado 10.000 km en tren desde Moscú hasta Vladivostok (Rusia). S – Coelho agrega – Hay una guerra, pero no culpen a la gente común.