Elden Ring, debes jugarlo, trueno gladiador durante el partido – Nerd4.life

«Deberías jugar anillo de elden«Si un luchador Durante partido Un oficial en el que puedas confiar, especialmente si está a punto de desplomarse. Lo imposible realmente sucedió: al pronunciar estas palabras, cuyo significado histórico se encuentra entre el significado de «Non debemus, nonusesumus, non volumus» de Pío VII y «Tengo un sueño» de Martin Luther King, la estrella de AEW Evil Ono estaba en el equipo. batalla real Nuestro país estaba colgando de las cuerdas y pidiendo ayuda a Brandon Cutler, quien en cambio estaba filmando un episodio del vlog Being the Elite.

Ante el sufrimiento de su colega, Cutler quiso que compartiera información de vital importancia para la humanidad: “Todavía no he jugado a Elden Ring.“Uno se encontró sin hogar con tanta franqueza, y luego pronunció las palabras fatales:”Es realmente genial, deberías jugar Elden Ring‘, solo para caer al suelo.

¿Qué mejor revisión del juego de FromSoftware que una revisión de un luchador profesional que acaba de recibir muchos golpes?

Honestamente, la escena es tan surrealista que parece un poco preparada (pero solo una pizca). En cualquier caso, es imposible decir si fue un truco publicitario o no, pero lo cierto es que parece más un sketch cómico que el momento dramático de la caída de un guerrero. Después de todo, estamos hablando de lucha libre, por lo que lo importante para disfrutar es darse cuenta de que es más una fantasía que un deporte, incluidos los patrocinios de Elden Ring.