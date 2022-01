ogni ora emette tre impulsi radio di 1 minuto- Corriere.it

di paolo virtuani

Potrebbe essere una magnetar di period ultra-lungo, prevista dalle teorie astrofisiche ma mai finara trovata. Si trova a 4 mila anni luce di distanza da noi

Oggetti pulsanti simili sono stati documentati più volte nell’Universo, ma nessuno in grado di emettere una frequenza costante per una durata così lunga.

Un grupo de astronomi australiano ha identificado a 4 mila anni luce di distanza dalla Terra, nella Via Lattea, un oggetto rotante che non assomiglia a nulla di finara conosciuto: tre volte ogni ora emette un intenso impulso nella frequenza radio di lunga durata, circa 60 secondi.

bajo estudio, publicado en «Naturaleza », es stato guidato da Natasha Hurley-Walker. «Questo oggetto sembrava apparire e scomparire nel corso di alcune ore durante le nostre osservazioni», ha detto la scienziata. « È qualcosa di strano per un astronomo, perché non c’è nulla di noto nel cielo che si se comporta in questo modo».

La prima segnalazione è stata compiuta da uno studente di astronomia della Curtin University, Tyrone O’Doherty, grazie al radiotelescopio a baja frecuencia Murchison Widefield Array composto da 4.096 antena a forma di ragno disposte in 256 griglie regolari, che si trova in a remote regione dell’Australia occidentale, ea a nuova tecnica da lui sviluppata.

Estela de neutroni

Oggetti simili sono dovuti alle ultime fasi di vita di stelle massicce che esplodono in supernove o di ciò che ne rimane, come le stelle di neutroni. Queste ultime, però, nota ven púlsar, emettono frequenze radio in impulsi molto veloci: tra un secondo e alcuni millesimi di secondo. Non certo della durata di un minuto.

Secondo la dottoressa Hurley-Walker l’oggetto misterioso is molto luminoso, più piccolo del solepossiede un campo magnetico molto intenso ed emette onde radio molto polarizzate.