Corea del Norte, il lancio di due nuovi missili, il sesto test in un mese- Corriere.it

di Redacción en línea

L’ultima volta che la Corea del Nord ha testato cos tante armi in un mese stato nel 2019, dopo il fallimento dei negoziati tra il leader Kim Jong Un

La Corea del Norte ha lanciato debido a missili balistici a corto raggio nelle acque al largo della costa orientale della penisola coreana. Lo ha reso noto lo stato maggiore congiunto delle Forze armate della Corea del Sud. Il Paese ha rivolto un avvertimento alla comunit internazionale il 14 gennaio, dopo le ulteriori misure sanzionatorie varate dagli Stati Uniti en risposta all’ultimo test balistico ipersonico effettuato dal Nord. I due proiettili sono stati lanciati da Hamhung vicino alla costa centro-orientale della Corea del Nord alle 8:00 and alle 8:05 ora locale, atterrando in mare dopo aver volato per circa 190 chilometri (118 miglia) and aver raggiunto un’al di circa 20 chilometri (12,4 miglia), ha detto l’esercito sudcoreano.