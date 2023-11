Ocho cosas que compramos en octubre

Incluye dos organizadores de baño, una botella de aceite antigoteo y una funda para el asiento.

Wish List es una columna mensual en la que hablamos sobre las compras personales en línea de nuestros editores, sugiriendo artículos que hemos probado nosotros mismos y con los que estamos lo suficientemente satisfechos como para recomendarle.

Termómetro de cocina

Comprado por el editor Esto es por 10 euros. En Amazon porque está «cansado de no poder seguir las instrucciones de varias recetas que indican la temperatura a la que se deben freír o cocinar los alimentos»: lo necesita principalmente para la carne, pero no sólo.

Jarra de aceite

Una editora, que siempre compraba aceite embotellado, recibió de regalo una caja de un difusor de cinco litros y decidió comprar una jarra de cristal. Eligió uno que vio en casa de una amiga y le gustó porque es fácil de llenar (basta con levantar el pico), suelta un poco de aceite cada vez y «no gotea, pero en realidad lo es». Su tamaño es de 250 ml pero también existen otras formas y tamaños hasta 1 litro. Cuesta 15 euros En Amazon.

cable

El responsable de analizar los datos en Post compró un cable del tipo que se utilizaría para conectar el candado de disco al manillar del scooter. Sin embargo, en su caso, sirve para pegar la pegatina en forma de U a la que fija la bicicleta y la silla infantil que lleva fijada a la barra, porque tiene miedo de que se las roben «porque estoy paranoico». . Cuesta 8 euros.

Algunas estanterías del baño.

Un editor compró dos estantes de ducha que se montan en las paredes sin tener que perforarlos. Dice que es espacioso, duradero, económico y muy fácil de montar. Uno cuesta 17 eurosDos 22, en Amazon.

Cubierta de asiento

La persona que compró esta funda para el asiento trasero dijo: «Tengo un coche nuevo y quiero que se mantenga limpio el mayor tiempo posible a pesar del perro». Dispone de cremalleras que también permiten que el jinete pueda sentarse además del perro. Cuesta 34 euros.

Organizador de baño

Para maquillaje, jabón, perfume y otros artículos de altura y tamaño variable. «No es cristal, pero lo parece, así que de todos modos es bueno», dice la editora, que lo compró para mantener el orden en el baño de la casa a la que se mudó recientemente. Cuesta 32 euros.

biblioteca

Para amueblar la misma nueva casa, el editor también compró una estantería en Amazon. Cuesta 80 euros. Dice que no es difícil de montar pero que hay que saber utilizar un destornillador, y que es muy ligero, «incluso muy ligero», por lo que hay que montarlo en la pared para evitar que se balancee. La pegatina que ves en la foto cuesta en cambio 12 euros y Proviene de la tienda online Cheap Festival.un proyecto de street art que lleva años colocando carteles con diferentes tipos de mensajes en las calles de Bolonia.

Corbata para la cabeza

“Compré algo tan estúpido pero que me hace feliz”, comenzó un editor: “Es una diadema para sujetar mi cabello cuando me quito el maquillaje o me lavo la cara: está hecha de esponja, por lo que si se moja no se moja”. arruga.» «Es demoledor. Dijo que decidió comprarlo después de verlo en más de una persona en Instagram. Ni que decir tiene que hace bien su trabajo, no que le haga falta mucho», añadió, concluyendo que le gusta. porque la hace sentir «un poco como una princesa». Cuesta 8 euros.

Si quieres más, aquí encontrarás todas las listas de artículos que hemos comprado en los últimos meses.

