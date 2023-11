1.000 entradas a 104€ para el concierto sorpresa del 7 de noviembre

No es la primera vez que sorprenden a sus fans en Milán: el 22 de mayo de 2013 ofrecieron un concierto. En un show secreto se convirtió en leyenda en el escenario de Ohibo Arsi Club en Benaco Road cerró sus puertas debido a la pandemia.

Diez años después, Green Day anunció otro concierto sorpresa En la capital de Lombardía a través de una historia en su perfil de Instagram que inmediatamente fue noticia: después de París, hacen escala en Milán con el Hella Tiny Tour, que luego continuará en Londres. Así pues, actuarán el martes 7 de noviembre a las 21 horas en Magazzini Generali. el club de Via Pietrasanta 14, por una oferta única En contacto muy cercano con el público. que logre conseguir, podré participar en Entradas Ofrecido a la venta en 104,83€ En el sitio web www.livenation.it Lunes 6 de noviembre y se agotaron en minutos.

Para aquellos que no pudieron conseguir cupones para Magazzini Generali, la banda de rock californiana Regresará a Milán el próximo veranoEl 16 de junio, el campeón del Festival I-Days sube al escenario del Hipódromo no mora. El martes, las grandes canciones históricas de la banda estarán en el cartel, desde Basket Case hasta American Idiot, mientras que la semana pasada Billie Joe Armstrong, Trè Cool y Mike Dirnt lanzaron el single inédito «The American Dream is Killing Me» que anticipa la El nuevo álbum “The Rescuers” se lanzará el 19 de enero de 2024.