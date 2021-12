Obligación de vacunación, multas de hasta 3.600 euros en Austria

En Austria, quien no se vacune contra Covid deberá pagar una multa de entre 600 y 3.600 euros. Esto es lo que leemos en el proyecto de ley sobre la obligación de vacunación presentado en el Parlamento. Esta medida entrará en vigor en febrero. La ministra de Asuntos Constitucionales, Caroline Edstadler, enfatizó que una vez apelada, la multa podría evitarse si opta por vacunar.

Habrá excepciones a la obligación para los menores de 14 años, las mujeres embarazadas y las personas que tengan menos de 180 días de curación o que no puedan ser vacunadas por motivos médicos acreditados. Más de un millón de personas no están vacunadas en Austria, dijo Edtstadler, «ese es un número muy grande». El proyecto de ley prevé una comparación cada tres meses entre la lista de personas vacunadas y la lista de residentes, a fin de determinar quiénes no han sido vacunados. Aproximadamente 9 millones de personas viven en Austria.

No debería haber ningún problema en aprobar el requisito de vacunación, dado que cuenta con el apoyo de cuatro de los cinco partidos del Parlamento. El país, que actualmente se encuentra bajo bloqueo, se enfrenta a una grave ola de infecciones también relacionadas con un número insuficiente de vacunas. Aproximadamente el 68% de la población está actualmente vacunada. La obligación de inmunizar contra el coronavirus debe tener una vigencia de dos años.