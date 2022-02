Nvidia ‘completamente pirateada’ por ciberataque según informe – Nerd4.life

Según un informe de The Telegraph, Nvidia ha sido «completamente pirateada» de un ciberataque. Parte de los servicios de la empresa se vieron obligados a estar en línea durante dos días.

Como se muestra, el ataque a internet Habría dañado el sistema de correo electrónico interno de Nvidia, así como las herramientas de desarrollo. Desde mediados de semana, los trabajadores han notado repetidamente la prohibición de sus herramientas.

Actualmente, no está claro si los datos del archivo usuarios Ha sido robado o borrado. También podría ser que no se robara nada y que la única intención del ataque fuera prohibir los sistemas Nvidia. Un portavoz de la compañía dijo: «Estamos investigando el incidente. No tenemos más información para compartir en este momento».

alan woodward – Un experto en seguridad cibernética de la Universidad de Surrey – le dijo a The Telegraph que es probable que Nvidia apague todos los sistemas internos para reducir el riesgo de daños mayores. «La verdadera sospecha es que alguien ha ingresado algo en la actualización del software. Tendrán que verificar todo para ver si hay algún tipo de indicio de cambios en su software, que luego se distribuirá a los clientes».

Si el informe resulta ser correcto, este será el segundo gran ataque de Nvidia en los últimos seis meses. De hecho, recordamos que el pasado verano apareció una lista de juegos no anunciados vía GeForce Now.